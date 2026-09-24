Famoso cantante pierde la vida tras caer helicóptero en el que viajaba: fallecieron otras 4 personas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tremenda tragedia que enluta a la música. Rick Sollo, la voz del querido dúo Rick & Renner, murió luego de que el helicóptero en el que iba perdiera comunicación y cayera. Este duro accidente dejó otros cuatro fallecidos.

Famoso cantante muere tras accidente aéreo

El lamentable suceso se dio en Brasil, cuando el helicóptero que trasladaba a Rick Sollo perdió toda comunicación en pleno vuelo. La última vez que se supo de la nave fue por la sierra de Santa Catarina, una zona donde el clima andaba muy complicado.

Para colmo, el clima por ahí jugaba totalmente en contra, con niebla espesa, granizo, garúa y vientos súper fuertes. Al ver que la nave desapareció, el Cuerpo de Bomberos de Santa Catarina no la pensó dos veces y desplegó un operativo de búsqueda.

En el despliegue participaron cerca de 50 efectivos, drones con tecnología térmica, vehículos de apoyo y perros rastreadores. Finalmente, los restos del helicóptero fueron ubicados en Santa Bárbara, una zona boscosa y de difícil acceso.

Luego del rescate, los cuerpos fueron llevados al Instituto Médico Legal de Florianópolis para que los peritos realicen las diligencias del caso.

Rick Sollo y su exitosa trayectoria musical

Con el doloroso adiós a Rick Sollo también se apaga una trayectoria de más de cuatro décadas dedicadas a la música sertaneja. Geraldo Antônio de Carvalho, como realmente se llamaba, nació en Tocantins a fines del 66, y con solo seis años alzó vuelo con su familia para instalarse en Brasilia.

En 1986 formó junto a Ivair dos Reis Gonçalves, conocido como Renner, la dupla Rick & Renner. Tras varios años de presentaciones en bares y clubes, consiguieron un contrato discográfico y comenzaron a ganar reconocimiento.

El gran salto llegó en 1998 con el álbum Mil Vezes Cantarei y la canción "Ela é demais", que permaneció cinco meses en las listas de popularidad. Posteriormente, la dupla sumó otros éxitos y llegó a publicar 18 álbumes de estudio y tres DVD.

Según datos difundidos por la prensa brasileña, Rick & Renner vendió más de 10 millones de discos. Además, Rick trabajó como compositor y productor para otros reconocidos artistas del género.

Aunque el dúo tuvo varias separaciones y reuniones a lo largo de los años, ambos artistas retomaron los escenarios con la gira "Rick & Renner 40 Años", que continuaba activa al momento del accidente.

Así, la caída del helicóptero en Brasil acabó con la vida de Rick Sollo y otras cuatro personas. El cantante dejó cuatro décadas de trayectoria y más de 10 millones de discos vendidos.