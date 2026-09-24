Menor de 10 años necesita atención urgente y especializada tras sufrir hemorragia cerebral: familia pide ayuda a presidenta

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Comas, Ian, un menor de 10 años, atraviesa una delicada situación de salud y requiere atención médica urgente y especializada tras sufrir una hemorragia cerebral. Ante la gravedad de su estado, su familia solicita apoyo a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro de Salud para garantizar que pueda recibir el tratamiento que necesita.

La familia del pequeño permanece a las afueras del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, a la espera de una respuesta sobre su situación y las acciones que se tomarán para atenderlo. Según sus familiares, existe preocupación por la posibilidad de que el menor entre en coma.

A la espera del traspaso a centro especializado

Por ello, esperan que Ian pueda ser trasladado a un establecimiento especializado, como el Hospital Nacional del Niño, en Breña, o el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja.

"En este centro de salud solo le están dandos calmantes para el dolor y suero, porque si no lo llevan a los hospital que han referido, lo va a operar aquí un doctor que es neurocijano, pero no es pediátrico. Si no lo aceptan, mañana lo operan...", señaló.

Imagen que la familia de Ian ha compartido para elevar oraciones para su pronta mejoría

Padre pide apoyo para traslado urgente a ministro

El padre de Ian, acompañado por otros integrantes de su familia, solicita apoyo al ministro de Salud, Luis Dyer, para las gestiones necesarias y su hijo pueda ser trasladado y atendido cuanto antes en alguno de los centros médicos especializados mencionados.

La familia espera una respuesta que permita al menor recibir el tratamiento que requiere con urgencia ante la delicada condición que atraviesa.

"Pido al ministro de Salud que oiga mi pedido, y que tome en cuenta la situación de mi hijo, tiene 10 años y a cualquiera le puede pasar. Solo pido que acepten la referencia, en San Borja tiene especialistas y puede darle la oportunidad a mi hijo de que se salve de morir", precisó.

Padre relata malestar previo a hemorragia cerebral y solicita apoyo a Keiko Fujimori

Asimismo, el padre de Ian detalló cómo su hijo le comunicó que se sentía mal tras sufrir la hemorragia cerebral. Además, pidió apoyo a la presidenta Keiko Fujimori para agilizar su atención médica.

"Mi hijo que me decía que le dolía mucho la cabeza, no tenía la fuerza para cambiarse y comenzó a convulcionar. Tuve que traerlo en taxi. En el colegio estaba en olimpiadas y tuvo que dejar de ir por su situación de salud. Solo necesito el apoyo del ministro, las autoridades y hasta de la presidenta Keiko Fujimori, que nos den una mano para salvar a mi hijo", pidió.

En Comas, Ian, de 10 años, permanece en una situación delicada luego de sufrir una hemorragia cerebral, por lo que necesita ser trasladado y recibir atención médica especializada con urgencia. Frente a este escenario, su familia pidió apoyo a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro de Salud, con el objetivo de agilizar las gestiones necesarias para que el menor pueda acceder al tratamiento requerido.