Keiko Fujimori participó en encuentro regional y reafirma compromiso contra el crimen organizado

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de sus reuniones internacionales, la presidenta Keiko Fujimori participó en una jornada regional denominada "Encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional", donde reafirmó su compromiso contra el crimen organizado.

Keiko Fujimori participó en encuentro regional con jefes de Estado

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este miércoles 23 de septiembre en el Encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, realizado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Asimismo, la reunión se desarrolló en el contexto del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y tuvo como objetivo impulsar la cooperación entre los países involucrados para enfrentar de manera coordinada las distintas manifestaciones del crimen organizado transnacional.

COMPROMISO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN



La presidenta Keiko Fujimori participó en el "Encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional", donde reafirmó la importancia de una respuesta regional firme... pic.twitter.com/zRWeeUNFiZ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 24, 2026

¿Qué jefes de Estado participaron en el encuentro regional?

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de los países participantes con la implementación del Compromiso Regional de Santiago, iniciativa adoptada inicialmente el 28 de mayo de 2026, en Santiago de Chile.

Durante el encuentro participaron, además de Keiko Fujimori, los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. También estuvieron presentes los cancilleres de Ecuador, Roberto Kury, y Argentina, Pablo Quirno.

Compromiso expresado por la gobernante peruana

Como parte de la información oficial, la mandataria peruana resaltó la necesidad de establecer una respuesta regional frente al crimen organizado, basado en el intercambio de información entre las naciones, coordinación entre las autoridades y acciones contra las estructuras criminales junto a sus recursos financieros.

La participación de Keiko Fujimori en esta reunión formó parte de su agenda de actividades durante su presencia en Nueva York, donde también intervino en eventos vinculados con el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con este encuentro, los siete países participantes reafirmaron su voluntad política de avanzar en mecanismos conjuntos para combatir la delincuencia organizada transnacional y fortalecer el intercambio de información y la cooperación entre sus instituciones.

Finalmente, la presencia de la presidenta, Keiko Fujimori en el encuentro regional que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos, reafirma su compromiso contra el crimen organizado utilizando el apoyo de otras naciones para que contribuyan con la causa que ataca el territorio nacional desde hace años.