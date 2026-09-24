Huancayo: clausuran discoteca y dejan encerrado a joven que vivía dentro, quien busca salir para ir a trabajar

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El operativo de clausura en una discoteca de Huancayo terminó dejando encerrado a un joven que vivía en el cuarto piso del establecimiento, luego de que las autoridades sellaran el único acceso a las habitaciones. Ahora, lleva horas intentando salir para dirigirse a trabajar.

Clausuran discoteca sin percatarse del joven

La mañana de este jueves 24 de septiembre, personal del área de Ejecución Coactiva llegó hasta la discoteca Esencia, ubicada en Paseo de la Breña, cuadra 1, en Huancayo, para ejecutar la clausura del establecimiento.

Como parte del procedimiento, se colocaron los avisos correspondientes y se procedió a soldar la puerta de ingreso.Sin embargo, dentro del inmueble de cuatro pisos había una persona que no podía salir.

Se trata de Alexander, un joven de 32 años que, según explicó el administrador del local, vive desde hace aproximadamente dos años en el cuarto piso del establecimiento.

El problema surgió porque el primer piso funciona como discoteca y, según lo explicado, ese espacio es el único acceso disponible para llegar a las habitaciones ubicadas en los pisos superiores.

La situación fue advertida cuando el joven intentó salir por la mañana, como lo hace habitualmente para dirigirse a su centro de trabajo. Al encontrarse con la puerta completamente cerrada y soldada, se comunicó con el administrador para pedir ayuda.

Joven lleva horas pidiendo que lo dejen salir

El administrador de la discoteca llegó hasta el lugar y contó cómo se enteró de lo ocurrido. Según relató, el joven suele levantarse temprano para acudir a trabajar en El Tambo, pero esta vez no pudo abandonar el inmueble.

"Él se levanta normalmente en las mañanas, tiene un trabajo en El Tambo y tiene que salir. Entonces, ahí es donde me llama cuando no puede salir; yo me apersono y veo que está todo soldado y pegado a los afiches", declaró.

El administrador también aseguró que no fueron notificados previamente sobre la clausura, aunque sí les dejaron una papeleta. "No nos han notificado, nos han dejado una papeleta, sí, pero como le digo en tiempo récord lo han hecho, lo han movilizado todo y lo han soldado y lo han clausurado", manifestó.

Mientras tanto, Alexander llevaba más de dos horas tocando la puerta y pidiendo que lo saquen del inmueble, pues necesitaba acudir a su centro de trabajo.

Así, la clausura de la discoteca Esencia en Huancayo terminó dejando encerrado a un joven de 32 años que vivía en el cuarto piso desde hace aproximadamente dos años. El hombre buscaba salir para ir a trabajar, mientras las autoridades acudieron al lugar para atender la inesperada situación.