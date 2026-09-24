Presidenta de EsSalud alerta sobre situación crítica en el Seguro Social: "En financiamiento, no tenemos caja disponible para sostener"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva del Seguro Social, Zulema Tomas, alertó que la institución no cuenta actualmente con recursos económicos disponibles suficientes para sostener el sistema y advirtió que existen profesionales que llevan varios meses trabajando sin recibir sus pagos.

Durante la entrevista, la funcionaria cuestionó además el crecimiento de la burocracia administrativa y señaló que esta debería estar orientada a brindar soporte a los servicios de salud y no convertirse en una carga para la institución.

"La burocracia se incrementó en la parte administrativa en vez de dar soporte a la parte de prestación de servicios de salud. EsSalud depende de nosotros, de los asegurados que aportamos el financiamiento y el financiamiento en este momento no tenemos caja disponible económicamente para sostener", declaró.

Tomas agregó que la falta de liquidez ya tiene consecuencias en el personal que presta servicios en la institución. "Debemos a profesionales que están trabajando dos o tres meses sin pago", sostuvo durante su diálogo con Exitosa.

EsSalud acumula millonarias deudas

La presidenta ejecutiva también respondió a los cuestionamientos sobre la administración de los recursos y reconoció que uno de los principales retos de su gestión será fortalecer el manejo financiero de EsSalud.

"En el equipo que estoy conformando tiene que estar un economista con trayectoria en esa área de financiamiento y yo agradezco también el aporte de gente que está apostando de formar este equipo profesionales, probos que vienen de grandes empresas y también de la academia a ayudar a solucionar el aspecto financiero", manifestó.

Según Tomas, la institución mantiene actualmente deudas que se acercan a los S/5 mil millones. "En el aspecto financiero tenemos deudas de casi 5.000 millones de soles de salud. Cuando tenemos aportes financieros que nosotros mes a mes debemos, aportamos diré, aportamos para poder ser tratados, ¿no? Entonces falta equipamiento", explicó.

Consultada sobre las obligaciones pendientes a favor de EsSalud, la funcionaria señaló que estas también alcanzan un monto considerable.

"También tenemos más o menos de 4.500 millones de soles de deudas", indicó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, alertó sobre la situación financiera que atraviesa el Seguro Social y advirtió que no cuentan con recursos disponibles suficientes para sostener el sistema.



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Reclaman aportes pendientes al Seguro Social

Ante la consulta sobre si el Estado mantiene una deuda con EsSalud, Tomas precisó que aproximadamente la mitad de los S/4.500 millones pendientes corresponde a gobiernos regionales y municipalidades.

"El Estado nos debe el 50%, pero ¿qué parte del Estado? Los gores y las municipalidades son dinero que no pagan, no aportan", señaló.

La funcionaria sostuvo que esta situación resulta especialmente relevante porque los aportes son descontados a los trabajadores. Por ello, señaló que una de sus primeras medidas será buscar mecanismos que permitan garantizar que esos recursos sean destinados al Seguro Social.

"Por eso es que nuestras primeras medidas tenemos que tener un soporte y un apoyo para actuar transparentemente y en la segunda medida que tomé después de la humanización de tener a la familia al lado del paciente fue ir y hablar con el contrador que por favor nos apoye porque es un dinero que intangible que ni la gobernación ni la municipalidad debe agarrar ese dinero...Ese dinero es nuestro de los trabajadores de salud", afirmó.

La presidenta ejecutiva de EsSalud puso sobre la mesa la situación financiera que atraviesa la institución y señaló que la falta de liquidez, las deudas acumuladas y los aportes pendientes representan desafíos para garantizar la continuidad de los servicios.

Ante este escenario, Tomas anunció la conformación de un equipo especializado para abordar el problema financiero y planteó la necesidad de asegurar que los aportes destinados al Seguro Social sean utilizados para ese fin.