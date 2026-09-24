Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este 24 de septiembre?

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? Consulta cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este jueves 24 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto está el dólar hoy 24 de septiembre?

El precio del dólar en Perú inicia este jueves 24 de septiembre de 2026 con la referencia del cierre registrado durante la jornada anterior. El miércoles 23, el tipo de cambio terminó con un valor de S/ 3,3930, según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La moneda estadounidense había comenzado esa sesión en S/ 3,3795, mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,3864, con un máximo de S/ 3,3940 y un mínimo de S/ 3,3810.

La moneda estadounidense mantiene la atención de ciudadanos, empresas e inversionistas debido a las variaciones que puede presentar durante la jornada en el mercado cambiario debido a distintos factores locales e internacionales.

En ese sentido, identificar a tiempo cuál es el comportamiento de la divisa te permitirá tomar decisiones más acertadas si estás pensando en comprar o vender la moneda hoy. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la apertura de la jornada de este jueves, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar en Perú HOY, 23 de septiembre: cotización del tipo de cambio para este miércoles Lee también COMPRA VENTA S/ 3,380 S/ 3,385

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, los valores reflejados en el portal de la Sunat, se puede ver una variación al alza en comparación al día de ayer donde la compra tenía un precio de S/ 3,356 y la venta estaba a S/ 3,362.

Tipo de cambio dólar paralelo: así cotiza en Perú

La cotización del dólar puede presentar variaciones durante el desarrollo de la jornada, tanto en el mercado interbancario como en bancos, casas de cambio y establecimientos que realizan operaciones con moneda extranjera. Por ello, es ideal también conocer cuál es el precio de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u 'Ocoña' en la mañana de hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,365 | Venta S/ 3,395. Ten en cuenta que el tipo de cambio puede subir o bajar durante una misma jornada debido a factores relacionados con la oferta y demanda de dólares.

Dólar paralelo u Ocoña: así cotiza hoy, 24 de septiembre.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si necesitas realizar una operación de compra o venta de dólares este jueves 24 de septiembre, es recomendable verificar el precio y cotización vigente del tipo de cambio para cuidar mejor tu poder adquisitivo.