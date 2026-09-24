Corte de AGUA el 25 de septiembre: distritos de Lima que se verán afectados, según Sedapal

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin agua en casa? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte temporal del servicio programado para el viernes 25 de septiembre, según el último reporte de Sedapal, para tomar medidas preventivas desde ya.

Motivo del corte de agua en distritos de Lima, según Sedapal

El corte de agua el viernes 25 de septiembre, afectará a distintos sectores de la capital. Sedapal estableció interrupciones temporales debido a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, reparación de infraestructura y empalme de tuberías con el objetivo de seguir mejorando el servicio.

Ante el anuncio de que no habrá agua en determinadas zonas, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico con anticipación en recipientes limpios. Asimismo, aconseja revisar el cronograma del corte para identificar a tiempo si sus viviendas se verán afectadas o no con la medida.

Cronograma de corte de agua: horarios y zonas afectadas

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos las zonas que se verán afectadas el viernes 25 de septiembre:

En La Molina

Áreas afectadas: Urb. Rinconada alta I y II etapa.

afectadas: Urb. Rinconada alta I y II etapa. Horario del corte: Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Asimismo, Sedapal precisó que el corte de agua en La Molina también se efectuará en el sector 196 desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en la urb. Rinconada alta I etapa y urb. El Refugio.

En Villa María del Triunfo

Horario de interrupción del servicio: Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

del servicio: Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Zonas afectadas: P. J. José Gálvez, mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B, 186 C. A. H. Alto Miraflores, A. H. La Inmaculada, A. H. Ceres, A. H. Las Flores, A. H. La Pradera, A. H. Las Gardenias, A. H. Ampl. San Martín, mz. 122 D, 122 E, A. H. Sector San José Obrero, A. H. Las Dunas, A. H. Ampl. 65 mz. 162F, A. H. San Carlos, A. H. Comité 70A, mz. 134E, A. H. Ampl. Chilca, A. H. Parcela B, A. H. Sector Las Terrazas, A. H. Ampl. 186D2, 182E, A. H. Alto Miraflores mz. A, B, C, y D, A. H. Parcela B ex 14 de Febrero, A. H. San Martín II etapa, A. H. Ampl. Las Margaritas mz. 148C, 148F, 148E.

En Los Olivos

Áreas afectadas: C. H. Carlos Cueto Fernandini 1ra y 2da etapa, urb. Parque El Naranjal 1ra etapa, urb. Previ, urb. Villa del Norte. APV Patria Nueva.

C. H. Carlos Cueto Fernandini 1ra y 2da etapa, urb. Parque El Naranjal 1ra etapa, urb. Previ, urb. Villa del Norte. APV Patria Nueva. Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

Así que recuerda revisar el cronograma del corte de agua programado para el 25 de septiembre para saber a tiempo qué distritos de Lima se verán afectados y desde qué hora, según Sedapal.