Presidenta Keiko Fujimori anuncia el retorno de la nota vigesimal en todos los colegios del país: "Será mucho más práctico, didáctico y directo"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori anunció el retorno de la nota vigesimal en todos los colegios del país, durante la suscripción del decreto supremo que aprueba las nuevas reglas de disciplina escolar. La actividad se realizó en el colegio Alfonso Ugarte, ubicado en San Isidro, donde estuvo acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang.

Durante su intervención, la mandataria explicó que la normativa incorpora diferentes disposiciones para fortalecer el orden dentro de las instituciones educativas. Entre ellas mencionó la clasificación de las faltas leves y graves, las prohibiciones relacionadas con el uso de teléfonos celulares y el regreso del sistema de calificación vigesimal.

Fujimori también indicó que, antes de aprobar el documento, se realizó una etapa de prepublicación que permitió recibir aportes de la ciudadanía y recoger recomendaciones para la elaboración de las nuevas disposiciones.

Keiko Fujimori anuncia regreso de la nota vigesimal en colegios

La jefa de Estado destacó que la recuperación de la escala vigesimal permitirá que estudiantes, profesores y padres de familia comprendan de manera más directa las calificaciones obtenidas durante el año escolar.

"Pero creo que de esta manera todos vamos a entender mejor qué nota nos sacamos. ¿No es cierto? Va a ser mucho más práctico, didáctico, directo para los profesores, para los alumnos y para los padres de familia", manifestó durante la ceremonia.

Asimismo, la presidenta resaltó la importancia de recuperar la autoridad de los docentes dentro de las aulas y reconoció su papel en la formación de los escolares.

"Los profesores son, como dice el ministro Chan , los segundos padres de familia, son los que, lamentablemente, en los últimos quince años habían sido arrinconados y se les había perdido el respeto", expresó.

La mandataria agregó que la propuesta recibió más de seis mil recomendaciones durante su etapa de prepublicación, antes de concretarse con la firma del decreto supremo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En San Isidro, la presidenta Keiko Fujimori suscribió el decreto supremo que aprueba las nuevas reglas de disciplina escolar. En ese sentido, el anunció el retorno de la nota vigesimal en todos los colegios del país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

Nuevas reglas contemplan restricciones al uso de celulares

Otro de los aspectos mencionados durante la presentación fue la incorporación de disposiciones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes y las restricciones para utilizar teléfonos celulares en los centros educativos.

Fujimori sostuvo que recuperar el orden desde las primeras etapas de formación contribuirá a que los menores comprendan la importancia de respetar las normas y los límites establecidos en la sociedad.

"Para nosotros que el orden regrese a las aulas es fundamental porque lo que un niño aprende desde pequeño le servirá como norma cuando sean adultos y en el futuro. Y todo país tiene pues reglas, tiene límites, tiene los derechos de los ciudadanos, pero tienen restricciones. Y si eso no se aprende desde pequeño ya de adulto será muy tarde", señaló.

Por otro lado, se anunció la implementación de una hora de lectura dentro de las dos primeras horas de clase. Esta actividad no representará una hora adicional al plan de estudios ni modificará la jornada laboral de los docentes.

El decreto supremo establece nuevas disposiciones para la convivencia y disciplina escolar, mientras que el retorno de la nota vigesimal representa uno de los principales anuncios de la jornada. Las medidas apuntan a establecer criterios de comportamiento y reforzar el papel de los docentes en la formación de los estudiantes.