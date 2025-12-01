Presidente José Jerí da importe anuncio en seguridad ciudadana: Nuevo plan estará listo para enero del 2026

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su presentación en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) 2025, en la ciudad de Cañete, el presidente José Jerí dio un importante anuncio. El plan de seguridad ciudadana 2026 será presentado dentro de la primera quincena de enero próximo.

Ministerios involucrados en el plan

El jefe de Estado expresó que este programa está siendo elaborado por el Ministerio de Defensa, en coordinación constante con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería de la República. Se tiene previsto también que se busque apoyo internacional, contactando con especialistas de diversos países.

Se espera que estos especialistas arriben al Perú en los próximos días para contar su experiencia en la materia y analizar la realidad nacional. Conociendo la idiosincrasia y las fallas que tiene el país, plantearán acciones concretas, que "serán un insumo" más para este nuevo plan que se está preparando.

Resaltó que su gestión transitoria buscará dejar un precedente en el país en lo que respecta a seguridad, involucrando a todos los sectores para afrontar la lucha contra la criminalidad. Espera que esto le permita al próximo presidente electo tener una base con la cual combatirla y evitar que se siga expandiendo.

"Tenemos que dejar como legado al próximo Gobierno las herramientas, las armas, para justamente continuar con el trabajo. Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando", sostuvo el presidente Jerí.

Plan Bratton será la base

El mandatario resaltó en compañía del premier Ernesto Álvarez y otros ministros de su gabinete que el plan Bratton (popularizada en Estados Unidos en la década de los noventa), será la base del que se está preparando. Su estrategia no busca ofrecer medidas que serán irreales y por ende, no se podrán cumplir.

"Vamos a cumplir con dejar la mejor herramienta posible sobre la base del plan Bratton, de nuestra realidad y el aporte de cada uno de los presentes, y de los que no están presentes, como también de las experiencias comparadas y de los especialistas que van a venir en los próximos días a nuestro país a ayudarnos a elaborar", indicó.

Frente a los problemas contra los altos índices de criminalidad en el Perú, el presidente José Jerí anunció que el plan de seguridad 2026 que está elaborando su gobierno estará listo para la primera quincena de enero del 2026. Se prevé la colaboración de especialistas internacionales.