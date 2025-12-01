Retiran dos dulces del mercado por riesgo alimentario: Contiene sustancia que no fue etiquetada

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva alerta alimentaria alarma a la población luego que unas galletas rellenas fueran retiradas del mercado tras la recomendación de autoridades sanitarias de Europa. Conoce cuáles fueron estos dos dulces eliminados de las tiendas de supermercado.

Dos dulces rellenos retirados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recomendado a la ciudadanía que consumir dos galletas rellenas podrían ir en contra de la salud pública tras descubrir que no contenían un producto en su etiquetado.

Ello, tras descubrir que ambos dulces no contenían en su empaquetado la presencia de proteínas de leche, sustancias que podrían ser perjudiciales para aquellas personas intolerantes y generar una reacción del sistema inmunitario.

Los dos dulces retirados del mercado son pastelitos rellenos de crema y bombitas rellenas de crema, ambos de la marca NaturCeliac Gluten Free.

Pastelitos y Bombitas de la marca NaturCeliac

Solo algunos lotes de ambos productos fueron retirados. En el caso de los pastelitos rellenos de crema son los de los siguientes lotes y fechas de caducidad:

M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).

En el caso de las bombitas son: M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).

Galletas fueron distribuidas en varias comunidades europeas

La notificación sanitaria provino desde Madrid y Andalucía, en España, luego de alertar la presencia de una proteína de leche no incluida.

La distribución inicial de ambos productos se realizó en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, según indicó la Aesam.

Sin embargo, tales dulces habrían podido distribuirse hacia otras zonas del territorio español e incluso al exterior del país. Por tal razón, se recomienda revisar en las viviendas si se cuenta con los productos de los lotes anteriormente mencionados.

La información sanitaria ha sido comunicada a otras autoridades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para retirar los productos de todos los puntos de comercialización.

Los productos pastelitos rellenos de crema y bombitas rellenas de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free fueron retirados del mercado español tras presentar un producto que no había sido incluido en el etiquetado.