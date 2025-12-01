Crimen en Breña: Arrebatan la vida a médico venezolano en el día de su cumpleaños

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Lo que pretendía ser un día festivo, terminó siendo una total tragedia. En el distrito de Breña, un hombre fue asesinado de un balazo cuando se dirigía a comprar vino para celebrar su cumpleaños. El hecho estaría relacionado a un robo, sin embargo, la familia sospecha de algo más detrás de este crimen.

Médico pierde la vida en Breña

En pleno estado de emergencia los asesinatos no cesan en Lima. La noche del último sábado 29 de noviembre, un médico cirujano de nacionalidad venezolana identificado como José Juan Tuárez Machuca, vivió un momento desgarrador en el marco del cumpleaños número 30.

Todo se suscitó cuando este se dirigió a comprar una botella de vino para celebrar esta fecha importante en su vida, pero no sabía que nunca más regresaría. Un disparo directo al abdomen, en plena vía pública, acabó con su vida.

Este hecho de sangre se registró exactamente en la calle Sánchez Lagomarsino, muy cerca de la concurrida avenida Arica. Un dato relevante de destacar es que el ciudadano extranjero se encontraba en compañía de un amigo conocido como Marcos.

De acuerdo a la versión de este único testigo, ambos se encontraban transitando en la cuadra 16 de la mencionada calle breñense, cuando de pronto fueron interceptados por un vehículo blanco. Del asiento del copiloto descendió un sujeto que, sin mediar palabra, abrió fuego directamente contra Tuárez Machuca.

Acto seguido, el tipo cogió el celular del galeno y escapó. Este caso fue notificado como un robo con resultado de muerte. No obstante, quien resultó ileso fue su amigo. Este detalle ha generado suspicacia en el entono familiar del fallecido, pese a que en su relato reveló que también quisieron dispararle, pro el arma se encasquilló.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La bala que acabó con su vida llegó el mismo día en que cumplía 30 años. Un médico cirujano fue asesinado la noche del sábado 15 de noviembre en el distrito de Breña.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/ItX9xQqhbc — Exitosa Noticias (@exitosape) December 1, 2025

La sospecha de la familia

Los familiares de la víctima mortal no terminan de comprender cómo sucedió el fatídico suceso debido a las inconsistencias del relato del testigo y por la violencia ejercida que desde su óptica no concuerda con la de un robo común.

Previo al asesinato, José y Marcos habrían discutido y este último no ha explicado con claridad ese detalle. A ello se le suma que su hermano Rafael se enteró que una colega del asesinado iba a vender sus pertenencias sin notificarle. Asimismo, la familia no ha recibido documentación oficial sobre la defunción o el pasaporte.

Es así como un médico cirujano perdió la vida en el día de su cumpleaños en Breña cuando en compañía de su amigo fue interceptado por un carro del que un hombre descendió y le disparó en el abdomen.