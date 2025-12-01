RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
Golpe a delincuencia

Centro de Lima: Capturan a presunto integrante de banda criminal 'Los Chuckys del Rímac'

En Cercado de Lima, la Policía capturó a Jeizon Joahu Pinedo Mori, alias 'Loco Jeizon', quien sería presunto integrante de la banda criminal 'Los Chuckys del Rímac'.

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 01/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La Policía capturó a Jeizon Joahu Pinedo Mori, alias 'Loco Jeizon' en el Centro de Lima. El coronel PNP Víctor Revoredo indicó que dicho sujeto integraría la banda criminal 'Los Chuckys del Rímac', y estaría implicado en un reciente ataque contra buses de una empresa de transportes.

Capturan a sujeto en Cercado de Lima

La tarde de este lunes 1 de diciembre, en un nuevo golpe a la delincuencia, efectivos policiales 

Noticia en desarrollo...

Jesús María: Presunto integrante de 'Los Pulpos' muere baleado cerca de la casa del presidente José Jerí
Lee también

Jesús María: Presunto integrante de 'Los Pulpos' muere baleado cerca de la casa del presidente José Jerí

PNP captura a banda que robó S/86 mil a una mujer tras retirarse de agencia bancaria en Cajamarca
Lee también

PNP captura a banda que robó S/86 mil a una mujer tras retirarse de agencia bancaria en Cajamarca

Temas relacionados 'Los Chuckys del Rímac' banda criminal captura Empresa de transporte Policía Nacional del Perú (PNP)

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA