Frontera con Chile: "Perú debería asumir liderazgo y convocar a una conferencia sobre migraciones", dice Óscar Shiappa

01/12/2025

Ante la reciente crisis migratoria en la zona fronteriza entre Perú y Chile, el secretario general de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Oscar Shiappa, exhortó al Ejecutivo a "asumir un liderazgo a nivel latinoamericano" mediante la convocatoria de una conferencia regional para atender la problemática y establecer consensos.

Asegura que Perú debe liderar problemática

Tras la reunión entre los cancilleres de ambos países y al anuncio de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria, Shiappa señaló a Exitosa que el país debe tomar mayor iniciativa a nivel regional, pues sostuvo que la ola de inmigrantes irregulares viene de una cadena afectada por la crisis política de países como Venezuela.

"Esta es una situación en la cual el Perú debiera asumir un liderazgo a nivel latinoamericano y convocar a una conferencia latinoamericana sobre migraciones para alcanzar algunos consensos frente a esta compleja situación", señaló.

Canciller confirmó que se declarará a la frontera en emergencia.

En ese sentido, Shiappa indicó que Venezuela ha trasladado "las consecuencias de su crisis política a los países vecinos", por lo que el Perú ha recibido "de modo significativo" grandes cantidades de migrantes venezolanos.

Además, el secretario sostuvo que la nueva medida que ha anunciado recientemente el candidato presidencial José Antonio Kast, quien aseguró que se expulsarían de Chile a más de 300 mil inmigrantes ilegales si llega a ser elegido mandatario el próximo 14 de diciembre, los induce a salir del país vecino y los obliga a traerlos a la frontera con Perú.

"Le está pateando la pelota en el tema migratorio al Perú. El Perú, a su vez, no tiene cómo absorber mayor flujo de migrantes. Entonces, estamos frente a una situación en la cual se ve este desastre humanitario en la zona de frontera donde hay decenas y centenares de migrantes en una situación de absoluto limbo sin que haya consenso entre la autoridad de ambos países", agregó.

¿Latinoamérica en crisis?

Shiappa advirtió que Latinoamérica atraviesa un momento crítico que exige respuestas en conjunto en lugar de decisiones aisladas. Señaló que la migración a nivel regional se ha convertido en un desafío que demanda soluciones consensuadas.

"Requerimos repensar muy seriamente toda la situación migratoria dentro del contexto latinoamericano y eso implica convocar a los gobiernos para reflexionar juntos y alcanzar algunos consensos básicos. El Perú debería asumir un liderazgo en esta materia porque estamos pagando consecuencias muy graves por esa falta de consenso", reiteró.

