José Jerí se pronuncia tras incidente en frontera con Chile: Migrantes ingresaron a territorio peruano

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con solo dos policías en el puesto de control fronterizo, al menos 70 migrantes indocumentados lograron burlar la seguridad e ingresar a territorio peruano. Los migrantes habrían aprovechado la situación durante la hora de almuerzo de los agentes de seguridad para ingresar en masa, no sin enfrentamientos de por medio, causando la desesperación en el lugar.

Pese a la declaratoria de estado de emergencia en Tacna, una gran cantidad de extranjeros —entre ellos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos— trataron en un primer momento de ingresar al Perú pero fueron impedidos por los agentes policiales. Sin embargo, otro grupo logró instalarse cerca al puesto de control migratorio sin la documentación requerida.

Con maletas y niños menores en brazos, aquellos que lograron instalarse en La Concordia (espacio medio entre Perú y Chile) han pedido asistencia urgente para regresar a sus países natales a través de nuestro territorito, señalando que mantenerse en la frontera solo agravaría su situación precaria, donde no cuentan con acceso a servicios básicos para el aseo personal.

Presidente se pronuncia

Enterado de la situación, desde Cañete, el presidente de la República José Jerí señaló que está a la espera de un reporte de 'medidas correctivas' de las fuerzas del orden desplegadas en la frontera para tener mayor detalle de lo ocurrido en este descuido de control internacional.

"Si declaramos un estado de emergencia es para que se cumpla, no es un saludo a la bandera", enfatizó.

Estas declaraciones las brindó tras su participación en el IV Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en Cañete, donde también opinó sobre la postura del alcalde del distrito tacneño La Yarada los Palos, Samuel Cueva, de facilitar un corredor humanitario ante este ingreso masivo de migrantes.

#EnVivo



Samuel Cueva, alcalde de La Yarada: Hay migrantes que ya están en territorio peruano, por ende, es un problema de nosotros. La única solución es gestionar un corredor humanitario



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/TLEPAkIJvQ — Canal N (@canalN_) December 1, 2025

El burgomaestre propuso que sea la Cancillería peruana la que gestione un salvoconducto con Chile y Bolivia para atender la emergencia y así no afectar a otras regiones del Perú. Asimismo, criticó una presunta falta de apoyo logístico a las fuerzas fronterizas pese a la situación de emergencia.

"Eso iba a pasar. Ya están en territorio peruano, por ende es un problema del Perú. Lo que sugiero es que la única solución es gestionar un corredor humanitario", señaló el alcalde.

Ante ello, el mandatario consideró que la solución deberá ser abordada por el canciller Hugo de Zela con su homólogo chileno para determinar qué facilidades pueden brindarse en esta situación para una solución rápida amparada tanto en la autonomía de la nación peruana como en el respeto a los derechos humanos internacionales a los cuales se rige el Estado también.

🔴 #CrisisMigratoria│Presidente José Jerí reconoce error en la frontera con Chile, pero minimiza ingreso de migrantes irregulares a territorio peruano. pic.twitter.com/deLPVQ9ffH — radio uno (@radiouno_pe) December 1, 2025

Se espera a que el Gobierno actúe con celeridad en la definición de estrategias claras para el control fronterizo, a la par de esclarecimientos de los hechos que llevaron al descuido y posterior entrada de indocumentados a suelo nacional.