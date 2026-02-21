Querida exchica reality de 'EEG' reaparece y anuncia su embarazo con EMOTIVO mensaje

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida exchica reality y exparticipante de 'Esto es Guerra' (EEG) sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales y anunciar que está embarazada por primera vez. Sin embargo, generó preocupación al revelar que tuvo algunas complicaciones.

Exintegrante de 'EEG' embarazada: ¿De quién se trata?

Una noticia ha sacudido la farándula peruana. A través de sus redes sociales, precisamente en Instagram, la conocida exchica reality Alessandra Lama, quien se ganó el cariño de los televidentes con sus habilidades y destreza en los juegos de competencia de 'EEG' en 2019 al formar parte de los 'Combatientes', volvió a captar la atención de todos, pero esta vez no por formar parte de un programa televisivo, sino por dar un inesperado anuncio.

La joven, a través de una serie de fotografías y publicaciones, anunció que se convertirá en madre por primera vez. En las imágenes se la ve posar feliz, sosteniendo su barriguita que refleja su avanzado estado de gestación; sin embargo, el emotivo mensaje estuvo cargado de una preocupante revelación: tuvo algunas complicaciones en su embarazo, lo que la llevó a tener momentos de incertidumbre por el bienestar de su bebé.

"Bienvenida, mi pollita. Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto", expresó en un inicio.

Alessandra Lama reveló complicaciones en embarazo

Seguidamente, en su mensaje, Alessandra Lama resaltó la fortaleza que ha demostrado su bebé durante este proceso que la mantuvo en hilo. Asimismo, expresó su deseo por tener pronto a su pequeña hija tras recibir resultados favorables sobre su estado de salud, lo que la deja un poco más aliviada.

"Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami. Gracias también por enseñarme una forma de amor que no sabía que podía existir; aunque haya momentos donde me invade el miedo, créeme, te espero y te anhelo", enfatizó, a la vez que le expresaba que no solo ella desea tenerla ya en sus brazos, sino también el resto de su familia, como sus abuelitos. "Te prometo que haré y haremos todo para que seas muy feliz", concluyó.

Es así como Alessandra Lamas, exchica reality de 'EEG' reapareció en sus redes sociales anunciando que será mamá por primera vez. Mediante una serie de fotografías, sostuvo que, tras meses de monitoreo por presentar algunas complicaciones, su embarazo ahora avanza sin riesgos.