Rafael López Aliaga: macetas de la avenida Perú son retiradas tras ceremonia de inauguración

El pasado 1 de julio, Rafael López Aliaga presentó ante todos los vecinos de San Martín de Porres la renovada avenida Perú la cual contaba con nuevas áreas verdes y unos maceteros en la berma central. Sin embargo, estos últimos habrían sido retirados tras la ceremonia donde participó el alcalde.

Incluso, aquella vez el burgomaestre generó polémica al pedirle a los vecinos del dicho distrito que pinten sus casas para alimentar el espíritu y pueda predominar la belleza en la zona.

Luego de casi dos semanas del hecho, vecinos han denunciado que personal de la Municipalidad de Lima retiró estas macetas de la zona a pesar de que se habían anunciado como parte de la obra. Así lo captaron diversos usuarios en las redes sociales los cuales difundieron las imágenes en sus respectivas cuentas.

En los videos se aprecia como los trabajadores de la comuna levantan cada uno de los maceteros hacia un transporte de la entidad. De esta manera, toda la ceremonia habría sido una puesta en escena para que Rafael López Aliaga presente esta obra ante los vecinos de SMP.

Como se indicaba líneas arriba, aquel 1 de julio, Rafael López Aliaga aseguró que seguirá trabajando por el bien de Lima, pero también le pidió a los residentes que viven a los alrededores de la avenida Perú, que hagan su parte y puedan pintar las fachadas de sus casas.

Estas declaraciones generaron una fuerte polémica por parte de sus detractores e hicieron recordar a un mensaje similar que realizó cuando visitó un asentamiento humano en Independencia.

"Me voy muy feliz, pero también les pido algo. La próxima vez quiero verlo pintado. Pónganle pintura, no sean malos. Hagan su parte, es que levanta el espíritu, la belleza, así me frieguen. Regreso, pero les pido que pinten del color que quieran, pero pinten. Estoy transmitiendo una filosofía fraterna", expresó.

"Ahora van a decir que 'Porky' dice que para combatir a los choros hay que tirarles macetas por la cabeza; no he dicho eso. Las macetas que estoy trayendo son de un metro y medio de alto. Hablo de la belleza y me critican. Es cuestión de la autoestima personal. Esa casa también tiene que estar limpia, por lo menos, hay que limpiarla. Tenemos que tener autoestima como país, no somos menos que nadie. Es un tema vecinal", añadió.