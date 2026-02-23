Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico vía web: Conoce cómo tramitar y quiénes pueden hacerlo

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desde ahora los ciudadanos peruanos pueden solicitar el duplicado de su DNI azul y transformarlo en DNI electrónico (DNIe) de forma totalmente virtual, sin tener que acudir a una agencia presencial.

¿Cómo tramitar el duplicado de DNI azul a DNI electrónico vía web?

Para realizar el proceso, se deben seguir los siguientes pasos:

Pago del trámite: Realizar el pago de S/ 30.00 con el código 02121 por el duplicado que le permitirá migrar del DNI azul al electrónico. Para mayor comodidad, puede realizar el abono de forma inmediata a través de Yape o en cualquier agente del BCP. Esta oferta estará disponible únicamente hasta el 12 de abril de 2026, después de esta fecha, los costos podrían retornar a sus valores habituales.

Validación con DNI Bio Facial: Descargar la aplicación DNI Bio Facial en el celular y seleccionar la opción "Emisión por primera vez del DNIe", luego deberá tomarse una fotografía para validar su identidad y otra para actualizar la imagen del documento.

Registro en la web del Reniec: Una vez completada la fase biométrica, debe ingresar a la página oficial de Reniec, luego ingresa a la sección "Duplicado de DNI/DNIe", posteriormente selecciona "Empezar trámite" y acepta los términos y condiciones.

Validación de datos: Tras validar tus datos personales y completar la información solicitada, el sistema te permitirá elegir la oficina donde deseas recoger tu nuevo DNIe. El nuevo documento tendrá una vigencia de 10 años.

¿Quiénes pueden realizar el trámite de la Reniec?

Reniec ha establecido ciertos filtros de seguridad y elegibilidad para garantizar que el proceso sea exitoso. Antes de iniciar tu trámite, verifica si cumples con estas condiciones:

Ser mayor de edad: Este servicio está habilitado exclusivamente para ciudadanos mayores de 17 años que ya cuenten con el DNI convencional (azul) y deseen dar el salto a la versión electrónica.

Estado civil actualizado: Es fundamental que los datos básicos no hayan sufrido modificaciones recientes que requieran validación presencial (como cambio de soltero a casado).

Pago previo: Antes de ingresar a la plataforma, debe haber cancelado la tasa correspondiente en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

El trámite es sencillo y se puede realizar desde una computadora o un smartphone con acceso a internet. Con esta esta modalidad virtual se busca reducir la alta demanda en agencias y facilitar el acceso al documento digital en caso de pérdida o robo.