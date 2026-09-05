DNI electrónico: ¿para qué sirve la CLAVE PIN de seis dígitos y cómo renovarla de forma GRATUITA si la olvidaste?

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una medida implantada por el Reniec, al emitir el DNI electrónico, todos los usuarios crean una clave PIN de seis dígitos que sirve para acceder a diversos trámites. Conoce para que tipo de casos se puede usar y qué hacer si no la recuerdas.

¿Para qué sirve la clave PIN del DNI electrónico?

El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) cuenta con una clave PIN de seguridad de seis dígitos que permite proteger la información almacenada en su chip, así como el acceso a trámites y certificados digitales

Esta contraseña es necesaria para realizar determinadas operaciones en línea y utilizar la firma digital, por lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recomienda mantenerla en reserva y no compartirla con terceros.

La clave PIN permite proteger los datos personales y los certificados digitales encriptados en el chip del DNI electrónico. Además, funciona como una herramienta para firmar documentos, contratos y declaraciones juradas con la misma validez legal que una firma manuscrita. Asimismo, permite a los ciudadanos acreditar su identidad en el entorno digital.

¿Para qué sirve la clave PIN del DNI electrónico? Si la olvidaste, renuévala.



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¿Cómo renovar la clave PIN del DNIe?

Dada la importancia de esta clave PIN, el Reniec advierte que, si el ciudadano olvidó su código de seis dígitos, puede restablecerla de manera gratuita a través de la plataforma habilitada por Reniec o acudir a una de las oficinas de la entidad.

Para realizar el procedimiento por internet, es necesario contar con un DNI electrónico en versión 2.0 o 3.0 y un lector de tarjetas digitales (Smartcard) . Una vez con esos elementos, seguir los pasos:

Conectar el lector de tarjetas a una computadora o laptop. Ingresar el DNI electrónico en el lector y verifica que el chip esté colocado correctamente. Ingresar a la Plataforma Ciudadano Digital desde el navegador Microsoft Edge. Aceptar los términos y condiciones de la plataforma. Seleccionar la opción "Cambia el PIN de tu DNI electrónico". Validar la identidad mediante la aplicación ID Perú. Seguir las indicaciones para generar una nueva clave PIN.

Certificados digitales

El chip del DNI electrónico también contiene certificados digitales que permiten realizar procesos de identificación y firma digital. Para este trámite se debe realizar un pago de S/6.60 utilizando el código 00530, disponible en Págalo.pe, agentes BCP, Yape o el Banco de la Nación.

Finalmente, Reniec recuerda a los usuarios que tanto los certificados digitales como la información personal se encuentran almacenados en el chip del DNIe, por lo que resulta fundamental mantener la clave PIN segura y realizar el procedimiento correspondiente si es olvidada.