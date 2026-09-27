Reniec anuncia atención extraordinaria por elecciones: entregará más de 600 mil DNI pendientes de recojo

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La directora del Reniec, Carmen Velarde, supervisó este domingo 27 de septiembre la jornada de trámites relacionados con el DNI y destacó las medidas adoptadas para facilitar la entrega de los documentos pendientes a través de una atención extraordinaria. En ese sentido, informó que actualmente existen alrededor de 600 mil DNI que aún no han sido recogidos.

Reniec anuncia atención extraordinaria

En declaraciones a Exitosa, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, informó que se implementará una atención extraordinaria durante las elecciones regionales y municipales para facilitar la entrega de los DNI pendientes. A una semana de los comicios, más de 600 mil documentos aún no han sido recogidos.

"Hoy estamos atendiendo hasta las 12:45 p. m. porque tenemos 600 mil DNI pendientes de ser recogidos. A partir de mañana, lunes, los esperamos desde las 6:15 a. m. hasta las 7:45 p. m. en nuestras agencias, es decir, tendremos más de 12 horas de atención. Asimismo, el sábado atenderemos desde temprano hasta las 3 de la tarde, y el domingo 4, Reniec atenderá desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que puedan recoger su DNI", expresó.

Duplicado de DNI en 1 hora en centros de impresión

Asimismo agregó que, en caso de pérdida o algún inconveniente con el documento, los ciudadanos podrán solicitar un duplicado en aproximadamente una hora en cualquiera de las agencias de Reniec que cuenten con un centro de impresión.

"Tenemos 31 centros de impresión en todo el país, así que van a poder obtener su DNI en una hora como lo hemos hecho en las Elecciones Generales para que puedan votar", afirmó la directora.

Reniec anuncia haber retornado a ciudadanos golondrinos a sus anteriores domicilios

Incluso, informó que Reniec detectó casos de personas que presuntamente se mudaron de distrito para favorecer a alguien con su voto.

"Este es el caso de personas que presuntamente se habían mudado a otro distrito para favorecer a alguien con su voto. Hemos visitado 18 regiones del país y hemos hecho más de 64 mil visitas de las cuales 38 mil 500 han sido regresados a sus anteriores domicilios porque no viven donde nos habían dicho", enfatizó.

Finalmente, Reniec ampliará sus horarios de atención durante los próximos días para facilitar la entrega de los más de 600 mil DNI pendientes y permitirá obtener duplicados en una hora en sus centros de impresión, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos cuenten con su documento para las elecciones.