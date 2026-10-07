Reniec revela los nombres inspirados en BTS que llevan miles de peruanos: Kim encabeza la lista

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por BTS no solo se refleja en las canciones, conciertos y productos que conquistan a sus seguidores. El fenómeno también ha dejado una curiosa huella en la identidad de algunos peruanos.

En medio de la expectativa por las presentaciones del grupo surcoreano en Lima, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió una publicación relacionada con los nombres que conectan a ciudadanos del país con el universo ARMY.

A través de sus redes sociales, la entidad registral destacó que existen nombres que pueden recordar inmediatamente a integrantes, canciones o palabras vinculadas con la agrupación. La publicación fue acompañada por el mensaje "¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre!", en referencia a esta particular tendencia.

Kim y otros nombres aparecen en registros

En la gráfica difundida por Reniec se observa que Kim es el nombre que registra la mayor cantidad de personas dentro de esta selección, con 3.203 ciudadanos. Le siguen Violet, con 977 registros; V, con 362; y Jimin, con 143.

La lista también incluye otros nombres que pueden ser relacionados con los integrantes de BTS o con conceptos conocidos entre sus seguidores. Jin aparece con 1.229 personas, mientras que Army cuenta con 49 registros.

Asimismo, el listado presentado por Reniec muestra a Jungkook, con 41 personas; Bora, con 16; y J-Hope, con 14. En el caso de Suga, la entidad registra seis ciudadanos con este nombre.

La publicación busca mostrar cómo determinadas palabras y nombres pueden adquirir un significado especial para las personas y convertirse, con el paso del tiempo, en parte de su propia identidad.

💜 ¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre! Algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY. Una forma especial de descubrir cómo la música también puede conectar con nuestra identidad y acompañar historias que se quedan para siempre. 🪪✨ #Reniec #BTS #ARMY #Identidad #NombresConHistoria Lee también Metropolitano amplía su horario en las rutas 'B' y 'C' por los conciertos de BTS en San Marcos October 7, 2026

BTS también deja huella en Perú

El registro de estas denominaciones adquiere especial atención debido al gran interés que existe actualmente por BTS entre sus seguidores peruanos. La agrupación surcoreana está integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, y su universo cuenta con términos que son ampliamente reconocidos por sus fanáticos.

Reniec resaltó precisamente esta conexión entre los nombres y la música al señalar que "algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY".

La entidad agregó que esta es una forma especial de descubrir cómo la música también puede conectar con la identidad y acompañar historias personales. La publicación fue difundida mientras los seguidores de BTS se preparan para vivir los tres conciertos programados en el Estadio San Marcos

Así, los registros del Reniec muestran que la influencia de BTS puede trascender la música y llegar incluso a los nombres que forman parte de la identidad de algunos peruanos. Desde Kim y Jin hasta Jimin, Jungkook, Suga y J-Hope, la lista evidencia las particulares conexiones que los seguidores pueden llevar consigo.