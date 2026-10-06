Metropolitano amplía su horario en las rutas 'B' y 'C' por los conciertos de BTS en San Marcos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao confirmó una extensión excepcional en los horarios de las principales rutas del transporte urbano. Esta medida busca facilitar el traslado de los miles de espectadores que asistirán a los esperados conciertos de la banda BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las presentaciones del grupo surcoreano de K-pop están programadas para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Durante estas fechas centrales, la entidad garantizará que las vías de evacuación cuenten con unidades suficientes para asegurar un retorno seguro a casa de los asistentes hacia diversas zonas de la capital.

𝐀𝐑𝐌𝐘, 𝐭𝐮 𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭𝐞 🫰🚍 Por los conciertos de BTS, ampliamos los servicios B y C del Metropolitano hasta la medianoche. 🦉Además, el Lechucero operará en su horario y estaciones habituales hasta las 4 a. m. ➡️ Revisa las rutas: https://t.co/MlV8CWCvjg https://t.co/TKOPEpIX1U October 6, 2026

Horarios especiales en las troncales

Para atender la alta demanda tras los conciertos en la capital, las autoridades establecieron que los servicios B y C del Metropolitano prolongarán sus recorridos habituales. Estas unidades troncales, que conectan Lima Norte y Lima Sur respectivamente, mantendrán su operatividad hasta la medianoche en las estaciones regulares.

En relación a las dos últimas días del evento, correspondientes al viernes 9 y sábado 10 de octubre, se implementará un esquema de movilidad adicional. Tras culminar el horario extendido a la medianoche, se habilitará el tránsito continuo con servicios del Metropolitano orientados al horario de madrugada, el 'Lechucero'.

De esta manera, el servicio Lechucero entrará en funcionamiento durante la madrugada en sus paraderos establecidos por la institución. Este bus nocturno recibirá a las fanáticas desde las cero horas y culminará sus recorridos extendidos exactamente a las 4:00 a. m.

Rutas del Metropolitano

Buses y micros también circularán

Complementando la red principal, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao confirmó que buses y micros estarán inmediaciones del Estadio San Marcos.

La entidad gubernamental informó que se habilitarán más de 150 buses de transporte público debidamente autorizados. Estos vehículos estarán disponibles en las afueras del recinto para garantizar la movilización masiva de todas las asistentes tras la finalización del evento.

Para lograr un abordaje ordenado y evitar el congestionamiento vehicular, se han establecido cuatro puntos de embarque específicos. Las zonas de paraderos estarán distribuidas estratégicamente en los corredores aledaños al recinto universitario.

Finalmente, las unidades que partirán desde la zona de la universidad contarán con destinos hacia diferentes zonas de Lima y Callao. El operativo integral del transporte busca prevenir incidentes, brindar seguridad y agilizar la descongestión de las avenidas principales a lo largo de las tres jornadas.