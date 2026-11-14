Reniec suspenderá atención presencial en Lima y Callao este lunes 16 por visita del papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) informó que sus centros de atención de Lima y Callao no operarán este lunes 16 de noviembre. La suspensión responde al día no laborable compensable declarado por el Gobierno con motivo de la visita del papa León XIV al Perú.

Motivo de la suspensión

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, que declara la fecha como no laborable compensable en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Por ello, la entidad decidió suspender la atención en sus oficinas de ambas jurisdicciones.

La disposición se enmarca en los preparativos y las medidas adoptadas por la visita apostólica del pontífice, que incluye actividades en la capital durante esa jornada.

Reanudación del servicio presencial

Reniec precisó que retomará la atención presencial el martes 17 de noviembre, en los horarios habituales de cada sede. La institución recomendó a quienes tenían previsto realizar trámites o recoger su DNI en Lima y Callao reorganizar sus actividades y programar su visita para otra fecha.

Para resolver consultas, los usuarios pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la entidad o llamar a la línea Aló Reniec al 315 4000, anexo 1900.

Trámites virtuales seguirán disponibles

A pesar de la suspensión presencial, la ciudadanía podrá realizar diversos trámites a través de la página web de Reniec. Entre ellos figuran la emisión y renovación del DNI, así como la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Web de Reniec para realizar trámites virtuales (Captura)

También será posible consultar el estado del trámite del DNI, realizar la rectificación de domicilio y efectuar el cambio de estado civil de soltero a casado, entre otros servicios. Estas alternativas permitirán atender necesidades que no requieran la presencia del usuario en una oficina.

La suspensión afectará únicamente la atención presencial de Reniec en Lima y Callao durante el lunes 16 de noviembre. El servicio volverá a la normalidad el martes 17, mientras que los trámites virtuales permanecerán disponibles para los ciudadanos.