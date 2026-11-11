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Reniec tendrá horarios especiales por la visita del papa León XIV: conoce cuáles son y en qué regiones

El Reniec aplicará horarios especiales por la visita del papa León XIV, con jornadas de hasta 12 horas en algunas oficinas de Lima. Revisa el cronograma de atención en la capital y las regiones.

Reniec tendrá horarios especiales por la visita del papa León XIV
Reniec tendrá horarios especiales por la visita del papa León XIV (Composición Exitosa)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2026

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El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) anunció los horarios de atención de sus oficinas durante la visita del papa León XIV al Perú. La programación comprende los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre, con diferencias según la sede y la región donde se realicen los trámites.

Lima tendrá oficinas con atención de hasta 12 horas

Determinadas sedes de Lima atenderán desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m., mientras que otro grupo mantendrá el horario de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. La programación permitirá continuar con los servicios de identificación y registro civil durante las actividades de la visita papal.

La jornada ampliada no corresponde a todas las oficinas. Por ello, los ciudadanos deberán revisar el cronograma del establecimiento al que planean acudir antes de trasladarse. Consulta en este ENLACE la lista completa.

Lambayeque tendrá un horario especial el viernes

En Piura, La Libertad y Cajamarca, los establecimientos comprendidos en la programación recibirán al público el viernes 13 de noviembre, de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

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En cambio, las oficinas de Lambayeque atenderán ese día únicamente hasta la 1:00 p. m. Esta variación responde a las disposiciones del Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, que establece días no laborables compensables con motivo de la llegada del pontífice.

Trámites que pueden realizarse por internet

Reniec recordó que cuenta con servicios virtuales para quienes no necesiten acudir presencialmente a una agencia. Entre ellos figuran el duplicado y la renovación por caducidad del DNI electrónico, la consulta del estado del trámite, la rectificación de domicilio y la actualización del estado civil de soltero a casado.

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También es posible solicitar copias certificadas de actas o partidas, de acuerdo con los requisitos y condiciones de cada procedimiento.

Trámites virtuales para el ciudadano - Reniec
Trámites virtuales (imagen referencial)

Antes de acudir a una oficina, los usuarios deberán confirmar su horario específico y verificar si pueden resolver su solicitud en línea, para evitar desplazamientos innecesarios durante estas jornadas especiales.

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