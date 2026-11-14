Papa León XIV recibe la cruz del Señor del Costado durante misa en Santa Cruz en Cajamarca

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La fe y la emoción se hicieron presentes durante uno de los momentos más especiales de la misa celebrada por el papa León XIV en Cajamarca. En medio de la ceremonia religiosa, el pontífice recibió un obsequio cargado de simbolismo para la población local: la Cruz del Señor del Costado, una representación religiosa vinculada con una de las expresiones de devoción más importantes de los cajamarquinos.

La Cruz del Señor del Costado, símbolo de devoción cajamarquina

El regalo fue entregado durante la celebración, ante la mirada de los fieles que llegaron hasta el lugar para participar en el encuentro con el Santo Padre. La cruz, aparentemente elaborada en madera, fue presentada como un recuerdo de Cajamarca y de la tradición religiosa que sus habitantes mantienen viva.

El momento fue registrado durante la ceremonia, en la que se destacó que León XIV recibió el símbolo y posteriormente lo levantó para mostrarlo a los asistentes.

La entrega no fue un simple intercambio de obsequios. Los representantes de Cajamarca buscaron ofrecer al pontífice un elemento que identificara la fe y las tradiciones de su pueblo, especialmente la devoción al Señor del Costado, cuya festividad se celebra cada 28 de septiembre.

De esta manera, los cajamarquinos quisieron que el paso del papa por su región quedara acompañado de un recuerdo religioso representativo de su identidad y sus costumbres.

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Un gesto que emocionó a los fieles durante la misa

Tras recibir el obsequio, León XIV mostró la cruz ante los presentes, mientras continuaba el desarrollo de la celebración litúrgica. La escena despertó especial atención entre los asistentes, que observaron cómo el pontífice recibía una representación de la devoción popular de la región.

La ceremonia congregó a decenas de fieles que acudieron para escuchar la Santa Misa y participar de esta visita papal, considerada una ocasión especial para la comunidad católica local.

La entrega de la Cruz del Señor del Costado se convirtió en un gesto que trascendió el protocolo de una visita religiosa. Para Cajamarca, significó compartir con León XIV una parte de su historia, sus tradiciones y su identidad espiritual.

El obsequio representa el deseo de los fieles de que el pontífice recuerde a una región que lo recibió con devoción y que encontró en este encuentro una oportunidad para expresar su fe.

Momentos después, el papa León XIV culminó la santa misa en la explanada de Santa Cruz, Cajamarca, donde una multitud de fieles se congregó para acompañarlo. Se despidió de Santa Cruz de Succhubamba, donde cientos de fieles se congregaron para expresarle su cariño durante su visita.