¿Lo querían silenciar?: Intentan asesinar a alcalde de Suyo en emboscada mortal tras caída de su gerente por corrupción

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana en la región Piura ha alcanzado niveles alarmantes tras el atentado directo contra la vida del alcalde del distrito de Suyo, Jorge Huanca Merino. El violento episodio ocurrió la tarde de este lunes 9 de marzo, cuando la autoridad se desplazaba por el sector noreste del distrito de Castilla. Lo que parecía ser un recorrido de rutina en una unidad oficial terminó en una escena de terror que pudo acabar en tragedia nacional.

Según los primeros reportes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron el vehículo municipal cerca del conocido hotel Manhattan. Sin mediar palabra alguna, los delincuentes abrieron fuego contra la camioneta, concentrando los disparos en el lado del conductor. La rapidez del ataque dejó poco margen de reacción para el burgomaestre, quien resultó herido mientras los atacantes huían a toda velocidad aprovechando el caos del momento.

Así quedó el alcalde tras el atentado

Tras el estruendo de los proyectiles, agentes de Serenazgo de Castilla y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para brindar auxilio inmediato. La autoridad fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde los médicos de turno confirmaron que presentaba una herida de bala con orificio de entrada y salida en la pierna izquierda, además de diversas contusiones menores provocadas por el impacto y los vidrios rotos.

A pesar de la gravedad del suceso, el diagnóstico médico señala que el alcalde se encuentra estable y fuera de peligro de muerte, aunque permanecerá bajo observación rigurosa. Este ataque ha generado una ola de indignación en la población de Suyo, que exige justicia inmediata y mayor protección para sus autoridades.

¿Corrupción o sicariato? Las hipótesis que maneja la policía

Las autoridades no descartan que este intento de asesinato esté vinculado a una serie de eventos turbios que han sacudido a la Municipalidad Distrital de Suyo en las últimas semanas. Cabe recordar que, apenas en febrero de este año, el gerente municipal fue detenido por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con una importante obra de saneamiento.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las pericias de balística y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar la placa de la motocicleta y el rostro de los sicarios. Según fuentes de la institución policial, se investiga si el móvil del crimen responde a un intento de sicariato por venganza política o si el alcalde venía siendo víctima de extorsiones que no fueron denunciadas a tiempo.