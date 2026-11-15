Papa León XIV denuncia en sus redes sociales la explotación de la Amazonía peruana

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas que defendieron sus territorios y reclamó justicia para las comunidades amazónicas. El pronunciamiento fue difundido en sus redes sociales este domingo 15 de noviembre, después de su encuentro con misioneros y representantes indígenas en Pucallpa.

Papa León XIV advierte sobre la explotación de la Amazonía

A través de una publicación en su cuenta de X, el pontífice señaló que la defensa de la Amazonía está relacionada con las condiciones de vida de las comunidades que habitan este territorio. También cuestionó las actividades económicas que ponen en riesgo el equilibrio natural de la región.

"En la Amazonia, el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación", sostuvo.

El pontífice también relacionó la justicia social, la protección ambiental y la vida espiritual, al señalar que estos aspectos deben avanzar conjuntamente. Su mensaje estuvo dirigido a las comunidades que enfrentan problemas relacionados con la explotación de sus territorios y la falta de atención de las instituciones.

León XIV pide justicia por líderes indígenas asesinados

Durante su intervención, el papa recordó que varios dirigentes indígenas perdieron la vida por defender sus territorios frente a distintas actividades que afectan sus comunidades. Ante esta situación, reclamó justicia y mencionó el testimonio de quienes continúan protegiendo sus tierras.

"La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", señaló.

El pontífice también se refirió a las dificultades que enfrentan numerosas comunidades amazónicas para acceder a servicios básicos. Según manifestó, las distancias geográficas y el abandono institucional impiden que muchos habitantes reciban atención médica y educación.

"Es inaceptable que, en muchas comunidades indígenas, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones", exhortó.

Asimismo, León XIV abordó las consecuencias de la deforestación indiscriminada, la contaminación del agua y las actividades mineras irregulares. Estos problemas afectan los recursos naturales y las condiciones de vida de las poblaciones que dependen directamente de los bosques y ríos amazónicos.

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