Renzo Reggiardo defiende su gestión y envía mensaje a quienes postulan a la alcaldía: "Pidan información detallada"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de cumplir con una serie de tiempo en el cargo de la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo se pronunció en durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) para dar a conocer el estado de su gestión y tomó un momento para referirse a los postulantes a burgomaestres de la capital para que realicen una investigación antes de emitir opiniones.

Renzo Reggiardo brinda balance de su gestión hasta el momento

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó un balance de las principales acciones desarrolladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de seguridad ciudadana, recuperación de espacios públicos y gestión del riesgo de desastres. Durante su intervención, el burgomaestre afirmó que su administración viene ejecutando medidas para enfrentar los principales problemas que afectan a la capital.

"Desde octubre del año pasado que asumí funciones hasta la actualidad, se clausuraron más de 500 almacenes clandestinos y se fiscalizaron alrededor de 100 hostales que operaban al margen de la normativa municipal, de los cuales 40 fueron clausurados por incumplimientos", expresó Renzo Reggiardo.

🗞️ l "Quiero volver a invocar a los candidatos que aspiran a ser alcaldes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a nivel nacional que, antes de emitir una opinión precipitada y apresurada, por lo menos nos llamen y nos pidan información detallada", expresó el alcalde de Lima... pic.twitter.com/14Bc2nTN1R — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 30, 2026

Se dirigió a los candidatos a la alcaldía de Lima

Renzo Reggiardo señaló que está dispuesto a brindar información detallada a quienes participen en la próxima contienda electoral, con el objetivo de que sus planes de gobierno se elaboren tomando en cuenta datos actualizados sobre la realidad de la ciudad.

En ese sentido, el burgomaestre pidió a los candidatos que aspiran a ocupar la alcaldía de Lima Metropolitana informarse previamente sobre el trabajo realizado por la comuna antes de emitir cuestionamientos o propuestas.

"Quiero volver a invocar a los candidatos que aspiran a ser alcaldes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a nivel nacional que, antes de emitir una opinión precipitada y apresurada, por lo menos nos llamen y nos pidan información detallada", expresó el alcalde de Lima

El alcalde cuestionó que durante periodos electorales algunos postulantes realicen críticas o anuncios sin considerar las acciones implementadas por la actual gestión municipal. En ese sentido, sostuvo que su administración viene marcando una diferencia en la lucha contra la inseguridad y otros problemas urbanos que son relevantes para la ciudadanía.

Finalmente, con este balance realizado por Renzo Reggiardo destacó que la seguridad ciudadana, la recuperación del espacio público y la prevención ante emergencias forman parte de los principales ejes de trabajo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y aseguró que continuará impulsando acciones coordinadas con las instituciones encargadas de la protección de la población.