Jorge Nieto no aceptará ningún cargo en el gobierno de Keiko Fujimori: "El partido será oposición leal al Perú"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde La Molina, el líder de El Buen Gobierno, Jorge Nieto, ofreció declaraciones que marcan con claridad la posición de su partido frente al nuevo escenario político. Tras la victoria de Keiko Fujimori, Nieto aseguró que no aceptará ningún cargo en el Ejecutivo y que su agrupación se mantendrá como una "oposición leal", comprometida con el país y con la defensa de los intereses ciudadanos.

Niega cargos en el Ejecutivo

Nieto fue tajante al señalar que no participará en el próximo gobierno. Sin embargo, dejó en claro que su decisión no depende de quién haya ganado la segunda vuelta, pues habría actuado igual si el vencedor hubiese sido Roberto Sánchez.

"He dicho con toda claridad que no voy a aceptar ningún cargo en el gobierno futuro, ni como ha ocurrido con la señora Fujimori ni si hubiera con el señor Sánchez. Ni como ministro ni en ningún cargo", enfatizó.

El excandidato subrayó que su partido se mantendrá como oposición responsable en el Congreso. Recordó que la agrupación ya había definido esta línea desde antes de la segunda vuelta.

"El partido de El Buen Gobierno ha dicho hace mucho que es una oposición leal al Perú. Aprobaremos en el Congreso todo lo que sea beneficioso para los ciudadanos peruanos, vengan de donde vengan, y rechazaremos todo aquello que sea dañino o que venga enturbiado por iniciativas de corrupción o de pactos subalternos".

Banca del Partido del Buen Gobierno se mantendría en oposición al nuevo mandato de Fujimori.

Distancia frente a Fuerza Popular y críticas a Sánchez

Consultado sobre la visita de representantes del APRA al local de Fuerza Popular para dialogar con Fujimori, Nieto respondió que esperará una invitación formal de la propia presidenta electa antes de considerar cualquier reunión.

También se refirió a Roberto Sánchez y su insistencia en anular votos en el exterior recurriendo a instancias internacionales. Nieto recordó que ya había advertido sobre la necesidad de pruebas concretas cuando otros actores hablaron de fraude. Señaló que Sánchez puede acudir a todas las instancias que considere, pero que sería mejor que "tome nota de la realidad".

"Yo alguna vez, cuando el exalcalde de Lima dijo la palabra 'fraude', le dije que si muestra una sola prueba, nosotros estaremos presto a apoyar su demanda; no escuchamos pruebas. Lo mismo dije en relación al señor Sánchez, de modo que él puede acudir a todas las instancias, pero yo creo que sería bueno que tomen nota de la realidad".

Nieto ofreció estas declaraciones tras participar en la suscripción del Compromiso por una Movilidad Segura, Moderna y Sostenible, organizado por la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), con la presencia del gerente general Ángel Mendoza.

El mensaje de Jorge Nieto reafirma la línea de independencia del Partido del Buen Gobierno frente al nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Su negativa a ocupar cargos ministeriales y su insistencia en ser oposición reflejan la intención de consolidar un partido que fiscalice sin caer en la confrontación destructiva.

En un escenario marcado por la polarización y las denuncias de fraude, Nieto busca posicionar a su agrupación como una fuerza de centro que defiende la institucionalidad y se distancia tanto del oficialismo como de las narrativas de desconocimiento de resultados.