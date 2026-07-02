Keiko debería elegir como premier a una persona de confianza, sugiere Velásquez Quesquén: "Galarreta tiene experiencia"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista, Javier Velásquez Quesquén, recomendó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, designe como premier a una persona de su entorno de confianza. En esa línea, destacó la presencia de Luis Galarreta, a quien calificó como alguien cercano al fujimorismo que cuenta con experiencia.

Luis Galarreta como una opción

Tras conocerse que Keiko Fujimori se convirtió en la virtual presidenta del Perú tras el final del conteo de votos.

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