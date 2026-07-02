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Keiko debería elegir como premier a una persona de confianza, sugiere Velásquez Quesquén: "Galarreta tiene experiencia"

Javier Velásquez Quesquén, expremier del gobierno aprista, recomendó que la presidenta electa, Kieko Fujimori, debería elegir como primer ministro a una persona de confianza por lo que destacó la presencia de Luis Galarreta.

Velásquez Quesquén sugiere que Galarreta podría ser premier de Keiko
Velásquez Quesquén sugiere que Galarreta podría ser premier de Keiko (Foto: Composición Exitosa)

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/07/2026

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En diálogo con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista, Javier Velásquez Quesquén, recomendó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, designe como premier a una persona de su entorno de confianza. En esa línea, destacó la presencia de Luis Galarreta, a quien calificó como alguien cercano al fujimorismo que cuenta con experiencia.

Luis Galarreta como una opción 

Tras conocerse que Keiko Fujimori se convirtió en la virtual presidenta del Perú tras el final del conteo de votos.

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