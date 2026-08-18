¡AMPAY! Novia de Curwen es captada muy cariñosa con otro hombre y streamer la defiende: "Es su amigo"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carla Campos Salazar, novia y prometida del youtuber Curwen, fue captada durante el último fin de semana en una discoteca de Miraflores, donde protagonizó un cercano e íntimo momento con otro hombre. Las imágenes, difundidas por 'Magaly TV: la firme', muestran a la influencer bailando muy cariñosa con el joven y, aparentemente, dándole un beso.

El ampay de la novia de Curwen

Según el informe presentado en el programa de 'Magaly TV, la firme', Carla acudió a una discoteca de Miraflores durante la noche del sábado. En las imágenes se observa a la joven compartiendo la pista de baile con Alonso Grimaldo, con quien mantuvo una actitud bastante cercana durante varios minutos. La situación ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada.

En determinado momento, la cercanía entre ambos llamó especialmente la atención. Mientras bailaban, Alonso tomó a Carla de la cintura y ambos quedaron frente a frente. Debido al ángulo de la grabación, parecería que la influencer se acercó al rostro del joven para darle un beso en la boca, escena que rápidamente generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

Ante la difusión de estas imágenes, el reportero del programa fue a buscar al streamer Curwen para conocer su reacción. El creador de contenido descartó que se tratara de una infidelidad y aseguró que conocía la salida de su prometida. Además, explicó que considera a Alonso Grimaldo un amigo de Carla y que no encontró motivos para cuestionar el encuentro.

"No es un beso en la boca, lo está saludando. El tipo es su amigo, no tengo ningún problema. Yo sigo con ella. No fui (a la discoteca) porque me quedé en mi casa mirando 'X-Men' (...) Yo sé que sería una tremenda bomba, pero no. Desafortunadamente, eso no es una infidelidad", declaró para el programa de espectáculos.

Magaly se burla de Curwen

Por su parte, Magaly Medina tuvo una interpretación completamente distinta de las imágenes. La conductora consideró que el acercamiento sí correspondía a un beso y cuestionó que Curwen intentara restarle importancia a lo ocurrido. Incluso comparó su reacción con la de Alejandra Baigorria, debido a la manera en que ambos defendieron a sus respectivas parejas.

"No es la primera vez que le han dicho que esta chiquita lo está engañando (...) él está como Shakira, ciego, sordo y mudo (...) esta niña parece que no quiere casarse para nada y quiere vivir la vida. Lo vimos con este chico más guapo que tú (...) hay una falta de respeto y humillación, total falta de respeto", indicó.

El episodio ha generado interés debido a que Carla Campos Salazar y Curwen mantienen una relación sentimental y están comprometidos para casarse. Aunque el youtuber descartó cualquier problema entre ambos, las imágenes difundidas volvieron a colocar su relación en el centro de la atención pública y alimentaron las especulaciones sobre lo ocurrido aquella noche.