Lluvias en Lima: colegios gravemente afectados del sur retomarán clases presenciales el 24 de agosto

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que los colegios afectados por las intensas lluvias y aniegos registrados en el sur de Lima retomarán sus actividades presenciales de manera progresiva. Mientras las instituciones que no presentan daños mayores volverán a las aulas este martes 18 de agosto, los locales más afectados continuarán con clases remotas.

La medida comprende a instituciones educativas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac, donde las precipitaciones ocasionaron daños en diversos locales escolares. Según la DRELM, la prioridad es recuperar las instalaciones que presentan mayores afectaciones y garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y personal educativo.

Colegios retoman presencialidad progresivamente

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu), los colegios más perjudicados mantendrán suspendidas sus clases presenciales mientras se ejecutan trabajos de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparaciones, de acuerdo con la evaluación técnica realizada en cada institución educativa.

En Villa María del Triunfo, las instituciones que continuarán con clases remotas hasta el lunes 24 de agosto son Mariscal Eloy Gaspar Ureta, 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, 6024, Manuel Casalino Grieve y 7045 San José Obrero. En Villa El Salvador, la medida alcanza a la IE 7092 Juan Pablo II, debido a afectaciones en las vías de acceso y riesgo perimétrico.

En San Juan de Miraflores, permanecerán en modalidad remota la IE Semillitas de Amor y la IE 7221, que presenta daños en su cerco perimétrico. Mientras tanto, en Pachacámac, continuarán las clases remotas en las instituciones 7239 Santísimo Salvador y 6028 Juan Velasco Alvarado, esta última debido a dificultades de acceso ocasionadas por la inundación.

DRELM informa sobre retorno a clases en colegios de Lima Sur

La DRELM señaló que los trabajos se desarrollarán durante esta semana con el objetivo de restablecer progresivamente las condiciones necesarias para un retorno seguro. La entidad coordina las acciones con la UGEL 01, el Pronied y el Viceministerio de Gestión Institucional del Minedu, además de mantener un monitoreo permanente de la situación.

"Estas labores se ejecutarán durante la presente semana para restablecer progresivamente las condiciones necesarias y asegurar un retorno seguro a las clases presenciales", informaron.

Es así que, el retorno progresivo busca equilibrar la continuidad educativa con la seguridad de la comunidad escolar. Mientras la mayoría de colegios retomará las clases presenciales, las instituciones con daños mayores tendrán una semana adicional para recuperar sus instalaciones. La medida evidencia el impacto de las lluvias y aniegos en la infraestructura educativa del sur de Lima.