Final de la Copa Libertadores: La INSÓLITA reacción de Carles Puyol al negarse a levantar el trofeo en el Monumental

El estadio Monumental nuevamente es el escenario de la final de la Copa Libertadores, esta vez en su edición 2025, en un partido infartante entre Flamengo y Palmeiras. Como parte de la ceremonia previa los exfutbolistas Julio César, Felipe Melo y Carles Puyol aparecieron sobre el gramado del coloso de Ate con la trofeo del campeonato, sin embargo, las miradas cayeron sobre el campeón mundial con España 2010 por una insólita reacción.

Así reaccionó Carles Puyol

En la ceremonia clásica de la presentación del trofeo del torneo sudamericano estuvieron presentes las antes mencionadas figuras del deporte rey. Resulta que Felipe Melo junto con su compatriota Julio César llevaron la copa hacía su pedestal.

Por su parte, Carles Puyol se mostraba discreto caminando a sus espaldas y sin tanto brillo. Previo a que la copa pose en su lugar ambos exjugadores cariocas la alzaron y cuando Felipe Melo le alcanzó al español para que también la levante, sucedió algo insólito.

El melenudo exdefensa y capitán histórico del Barcelona, atinó por mostrarse negativo ante el gesto del exfutbolista de la selección brasileña, quien no se hizo problemas y se dirigió al pedestal para colocar el trofeo.

Este hecho anecdótico ante las miradas de miles de hinchas de Flamengo y Palmeiras, deslizaría una muestra de respeto del español, porque mientras que Felipe Melo ya levantó dicha distinción con el Verdao, Puyol nunca jugó en una escuadra sudamericana y en los videos se logra apreciar que el europeo expresó: "Yo no la gané" .

Flamengo campeón de la Copa Sudamericana

Después de este imperdible momento que dejó esta fiesta del fútbol, se disputó el encuentro entre Flamengo y Palmeiras. El árbitro argentino Darío Herrera hizo sonar su silbato a las 4 y 15 de la tarde y así dio inicio a la final de la Copa Sudamericana, en el estadio Monumental de Ate.

En un partido, en el que desde un inicio el 'Mengao' impuso condiciones con la posesión del balón y las jugadas más claras del cotejo, fue el defensa central Danilo, quien a los 66 minutos marcó el único tanto del triunfo a los 66 minutos con u fuerte testazo tras un tiro de esquina de De Arrascaeta quien lanzó el balón al corazón del área del 'Verdao'.

