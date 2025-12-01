Tragedia en Ucayali: 12 fallecidos y varios desaparecidos dejó derrame de lodo sobre dos embarcaciones

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la madrugada de este lunes 1 de diciembre, una tragedia tuvo lugar en el Puerto de Iparía en la provincia de Coronel Portillo, en la Región Ucayali donde un derrumbe de lodo y tierra aplastó dos embarcaciones que se encontraban atracadas dejando el fatídico saldo de 12 muertos y casi 30 desaparecidos.

Tragedia en Ucayali

De acuerdo al corresponsal de Exitosa, el derrumbe se dio aproximadamente a las 5 de la mañana sobre las naves Rápido Oriente y Deo Rigo que había partido desde Pucallpa con destino a las comunidades Caco Macaya, Curiaca del Caco y Pueblo Nuevo del Caco.

Lamentablemente, la primera embarcación quedó completamente sepultada, mientras que la segunda cuenta con graves daños. Ambos navíos transportaban aproximadamente a 100 pasajeros por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en cualquier momento.

Vecinos del sector vienen apoyando con balsas y herramientas artesanales para continuar con la búsqueda. Sin embargo, la fuerte corriente del Río Ucayali y la poca visibilidad del lugar dificulta las labores de rescate. Además, un helicóptero de la Policía Nacional peina la zona para ubicar a cualquier otro desaparecido.

Según pudo conocer Exitosa, las embarcaciones llevaban personal de salud, docentes, agricultores, madres de familia y niños que retornaban a sus comunidades. Lamentablemente, la zona corre riesgo de nuevos deslizamientos por lo que se pidió a las personas que tomen sus precauciones para evitar una tragedia aún mayor.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En Ucayali, la tragedia fluvial en Iparía deja al menos 14 personas fallecidas, mientras continúa la búsqueda de otras 28 que permanecen desaparecidas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/SLe7H8LvjL — Exitosa Noticias (@exitosape) December 1, 2025

En esa misma línea, las autoridades evalúan declarar en emergencia el lugar para que el gobierno regional y central puedan desplegar los recursos necesarios para así encontrar lo más rápido posible a sobrevivientes que podrían encontrarse debajo del lodo.

COEN solicita apoyo a la Marina de Guerra

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI se pronunció a través de sus redes sociales indicando que los deslizamientos se produjeron por la erosión de la ribera del río Ucayali generando esta tragedia. Por ello, solicitan el apoyo inmediato de la Marina de Guerra del Perú para profundidad los trabajos de rescate en el lugar.

"Evento se reportó a consecuencia de la erosión de la ribera del río Ucayali, por lo que se solicitó apoyo de la Marina de Guerra para las acciones de búsqueda y rescate", indicaron.

De esta manera, 12 fallecidos y casi 30 desaparecidos dejó un derramamiento de lodo y tierra sobre dos embarcaciones en el Río Ucayali. Autoridades estiman que el número de muertos subirá mientras continúan las labores de rescate.