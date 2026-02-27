RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Investigación en curso

Caso Lizeth Marzano: Ministro de Justicia garantiza celeridad en proceso tras atropello de deportista

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez, aseguró que el sistema judicial "ya está en acción" respecto al caso de Lizeth Marzano y su cartera "hará todo lo posible" para acelerar la justicia hacia los afectados.

Ministro de Justicia asegura celeridad de caso Lizeth Marzano
Ministro de Justicia asegura celeridad de caso Lizeth Marzano (Composición Exitosa)

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/02/2026

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, precisó que el sistema ya se encuentra encaminado a continuar con diligencias avanzadas en torno al caso de la deportista Lizeth Marzano. A pesar de su corta estancia en la cartera -juramentó hace a penas tres días- aseguró que el ministerio garantizará celeridad para la familia de la víctima.

Ministro de Justicia se pronuncia

El titular del MINJUSDH se pronunció sobre el caso de Lizeth Marzano, deportista peruana que perdió la vida tras ser atropellada por un joven de 21 años, Adrián Villar, quien se encuentra bajo investigación policial y fiscal.

"El sistema de Justicia ya está en acción, ya se ha realizado las primeras intervenciones. El señor presunto responsable de este lamentable hecho ya está puesto en custodia", precisó.

El ministro Jiménez refirió que el Ministerio Público "va a actuar de manera rápida y ágil" con el fin de que la familia de la deportista pueda encontrar justicia. "No hay ningún argumento para aceptar que una vida como la de esta deportista haya sido frustrada de esta manera", indicó.

También se pronunció respecto a la legislación que otorga un beneficio legal para aquellos menores de 24 años que cometan un primer delito, disposición aprobada en otro gobierno.

El titular del MINJUSDH indicó que esta y otras normativas aprobadas en anteriores gestiones "están siendo evaluadas" para precisar si necesitan de alguna modificación o ajuste. "Tenemos pocos días en el ministerio pero trabajaremos para generar las condiciones de seguridad", indicó.

Reconstrucción de hechos fue suspendida

La inspección ocular programada para la noche del jueves 26 de febrero fue suspendida, tal como informó la fiscal encargada del caso. Pese a estar pactada para las 11 p.m., no se habrían contado con las condiciones necesarias.

"No permiten hacer la diligencia", mencionó la fiscal a cargo del caso. No se mencionó la fecha ni hora de la reprogramación de esta reconstrucción. 

Cientos de ciudadanos realizaron una vigilia en la escena ocurrida en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Por su parte, la defensa legal del presunto acusado no se hizo presente en el lugar de los hechos, mientras que la familia de Lizeth Marzano acudió.

El reciente designado ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez, aseguró que las diligencias del caso Lizeth Marzano están avanzando y que el ministerio garantizará celeridad con el fin de llegar a la justicia.

