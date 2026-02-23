Valentino reaparece tras comunicado de Gino Assereto y revela toda su verdad sobre lo que pasó entre ellos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Primero llegaron las bromas sobre un posible romance y, con los rumores fuera de control, apareció el comunicado de Gino Assereto para aclarar lo ocurrido. Cuando parecía que la historia ya estaba cerrada, Valentino Palacios reapareció en TikTok y decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente pasó entre ellos.

Bromas que encendieron rumores

Todo comenzó con una dinámica grabada para TikTok en la que Valentino Palacios y Gino Assereto aparecían con una evidente cercanía. El video, que al comienzo parecía solo una broma más para redes, rápidamente empezó a generar todo tipo de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

El tema se calentó todavía más cuando Jota Benz, hermano de Gino Assereto, soltó en broma lo del supuesto "nuevo cuñado".

"Hoy día le voy a preguntar en la noche, no tenía idea (del video). Si de verdad ya tengo un cuñado que me avise, es nuevo, avísame hermano para ver películas juntos", expresó el prometido de Angie Arizaga.

Gino Assereto lanza comunicado

Con la conversación completamente encendida, Gino Assereto decidió pronunciarse. A través de sus historias de Instagram, publicó un comunicado para aclarar el verdadero origen de la situación y ponerle punto final a las especulaciones.

En su mensaje, el exchico reality reconoció que todo surgió como una broma y que jamás imaginó el nivel de repercusión que alcanzaría en redes sociales. "Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío", escribió.

No obstante, también fue enfático en explicar por qué optó por terminar con la broma. "Mi paz interna jamás se vio afectada... pero tomo la decisión de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática", precisó.

Valentino revela toda su verdad

Luego del mensaje de Gino Assereto, fue Valentino Palacios quien decidió reaparecer públicamente para contar su versión. El influencer eligió una transmisión en vivo en TikTok, donde sorprendió a sus seguidores con un notorio cambio de imagen.

"Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, soy la negada del Perú en estos momentos", expresó ante miles de usuarios conectados.

Valentino también lanzó una frase que se volvió viral entre sus seguidores: "Me volví emo, congelé mis sentimientos", en clara alusión al revuelo que se generó en torno a su nombre durante los últimos días.

Finalmente, luego del comunicado de Gino Assereto, fue Valentino Palacios quien reapareció para ponerle punto final al tema y revelar toda su verdad sobre lo que pasó entre ellos, asegurando públicamente que nunca existió ninguna relación.