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Luego de tomar el cargo

Exministro del Interior sobre nuevo jefe de la PNP, Fredy López Mendoza: "Tiene que hacer una labor profesional y transparente"

En diálogo con Exitosa, Carlos Morán, exministro del Interior, afirmó que la designación de Fredy López Mendoza como comandante general de la PNP requiere de una labor profesional y transparente.

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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El exministro del Interior Carlos Morán se pronunció sobre la designación del general Fredy López Mendoza como nuevo jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y destacó su experiencia y trayectoria dentro de la institución, afirmando que requiere de una labor profesional y transparente.

Exministro del Interior se pronuncia sobre nueva designación

Como parte de su diálogo con Exitosa, Carlos Morán, exministro del Interior, opinó que el nuevo jefe de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza, es calificado y cuenta con experiencia en el trabajo policial. Añadió que tendrá que hacer una labor profesional, transparente y que deberá elegir a sus mejores cuadros para que dirijan las unidades operativas.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales retos de la nueva autoridad será garantizar que sus decisiones estén orientadas por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

"El General López es un General calificado, con experiencia en el trabajo policial, lo conozco y yo espero que piense bien que el le debe lealtad al que ejerce temporalmente el cargo de presidente de la República, en este caso a la presidenta Fujimori, a la Constitución y a las leyes por sobre toda su institución", afirmó el exministro

Asimismo, el exministro también hizo énfasis en la necesidad de que el nuevo comandante general seleccione a los oficiales más capacitados para asumir la conducción de las unidades operativas de la PNP. Según explicó, la situación actual exige resultados concretos y no permitirá un periodo prolongado de adaptación.

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"Él tiene que hacer una labor profesional, transparente de elegir a sus mejores cuadros para que dirijan las unidades operativas porque no le van a dar un plazo, no hay una luna de miel acá, los resultados mañana", expresó Carlos Morán.

Incluso, Morán advirtió que Fredy López Mendoza deberá afrontar una fuerte presión política y mediática debido a la coyuntura que atraviesa el país por la problemática delincuencial. Sin embargo, remarcó que esta situación no debería llevarlo a tomar decisiones apresuradas o irresponsables.

"Eso tiene que considerarse que va a sentir la presión política, de la prensa y eso no significa actuar irresponsablemente", detalló el extitular del Ministerio del Interior.

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Finalmente, de esta manera, el exministro consideró que el nuevo jefe de la PNP, Fredy López Mendoza tendrá como desafío inmediato demostrar resultados en la conducción de la institución, manteniendo una actuación profesional y apegada al marco legal, sobre todo por el contexto de inseguridad ciudadana que se vive en todo el territorio nacional.

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