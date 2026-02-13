Santa María de Huachipa: Se reaviva incendio con explosiones en almacén clandestino de productos inflamables

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A menos de 12 horas de que los bomberos hayan confinado el siniestro en un almacén clandestino, desde tempranas horas de este viernes 13 de febrero, se han reavivado las llamas de fuego para el temor de los vecinos de Huachipa.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, la nueva emergencia se originó al promediar las 5:00 a. m., generando la presencia de siete unidades de diferentes compañías de la capital.

Reporte de atención de emergencia.

Local sin autorización pone en alerta a la población

Tal como es de conocimiento, el incendio de grandes proporciones tipificado como "Código 3", se originó a las 10:00 a. m. del jueves 12 de febrero en la cuadra 5 de la avenida Los Canarios, distrito de Lurigancho - Chosica.

El siniestro no solo generó una inmensa cortina de humo tóxico, siete heridos y una cuantiosa cantidad de explosiones de productos inflamables, también reveló la informalidad en la zona, puesto que, conforme transcurrieron las horas, la alcaldesa del Centro Poblado de Huachipa, Jacqueline Cartolin, confirmó que el almacén no contaba con autorización municipal.

Debido a la alta cantidad de elementos tóxicos, el fuego se reavivó en un lugar muy cercano a una parroquia, dos instituciones educativas y de la propia municipalidad. Los "hombres de rojo" nuevamente se encuentran trabajando arduamente para extinguir las llamas de fuego y así darle tranquilidad a los vecinos de Lima este.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un almacén clandestino, ubicado en Huachipa, fue consumido durante un incendio de grandes magnitudes. Pese a ser controlado, el fuego se ha vuelto a activar en horas de la mañana.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

February 13, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones en mención para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.