Médico asegura que lo botaron de su trabajo por vender contenido en OnlyFans: "Esto es discriminación"

Luego de que se conociera su despido, Nicolás Zetta contó públicamente que fue apartado de su puesto por vender contenido en OnlyFans, una situación que —según explicó— no tiene relación con su desempeño como médico.

Médico fue citado y terminó despedido

Nicolás Zetta tiene 29 años y trabajaba en el hospital municipal de La Calera, en la provincia de Córdoba, Argentina. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba y desde hace un tiempo realizaba su residencia dentro del sistema público.

Según contó el propio Nicolás Zetta, el conflicto se desató el pasado 6 de febrero, cuando fue citado de manera inesperada. "Me pidieron que asista a asesoría letrada. No me daban un motivo claro, solo decían que había que ver una parte del contrato", relató en diálogo con Todo Noticias.

Días después, al acudir finalmente a la reunión, le comunicaron el motivo que, para él, fue determinante: "Que se habían filtrado unas fotos de mi otro trabajo y que eso no era compatible con mi función de médico en La Calera".

Nicolás Zetta explicó que había firmado su contrato el 27 de enero y que, según su versión, la institución no llegó a elevarlo para su renovación. "Ellos simplemente no mandaron los contratos a firma del intendente para tener pie y decir que no me renovaban", aseguró.

Asegura que lo juzgaron por su vida privada

Lejos de tratarse de una actividad reciente, el propio médico aclaró que su cuenta en OnlyFans existe desde hace siete años. Contó que empezó por curiosidad y que, con el tiempo, se convirtió en una fuente estable de ingresos.

"Me va bien, es un trabajo en serio al que hay que dedicarle tiempo. Hoy gano un poquito más como médico, pero porque hago muchas guardias y tengo todos mis días ocupados", explicó.

Para Zetta, el problema no pasa por lo contractual, sino por una mirada social sobre la profesión. "Se sigue creyendo que el médico tiene que ser una persona todopoderosa que dé 'buena imagen'. Parece que no podemos hacer nada más que medicina. Si no, ¿para qué sos médico? Esa es la ideología", expresó.

Además, fue claro al señalar que su contenido no interfiere con su labor sanitaria: "Mis fotos son actuadas y generalmente trabajo en mis redes cuando estoy de viaje. En La Calera nadie me reconoció; mi público es otro".

Incluso, destacó el respaldo de su entorno laboral: "Mis compañeros conocían mi actividad y admiraban mi trabajo como médico".

Finalmente, dejó en claro que buscará una respuesta legal a lo ocurrido. "Me gustaría que se haga justicia, porque esto es claramente discriminación", afirmó.

Y agregó que, si bien teme que la exposición le cierre puertas, cree que la sociedad necesita una revisión profunda: "La ética médica no tiene nada que ver con lo que uno haga en su vida privada".

Así, el médico Nicolás Zetta sostiene que lo botaron de su trabajo por vender contenido en OnlyFans, un caso que hoy mantiene abierta una fuerte discusión pública.