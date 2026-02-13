Niña de seis años fallece por falta de atención médica en Muwaim: Comunidad desamparada por sector Salud

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una niña natural de la Comunidad de Muwaim, de tan solo seis años, perdió la vida luego de presentar un cuadro grave de fiebre alta, vómitos, fuerte dolor de cabeza y otros síntomas. Su padre expresó su dolor e hizo un llamado urgente a las autoridades debido a la falta de atención médica oportuna en la región Amazonas.

Precario estado de salud en Amazonas

De acuerdo a información difundida por medios locales, el lamentable hecho ocurrió durante horas de la mañana del último jueves 12 de febrero, exactamente en el distrito de Rio Santiago, en la provincia de Condorcanqui generando tristeza e indignación entre la población que, desde hace meses vienen exigiendo atención médica no solo para niños, sino para toda la comunidad.

Es así que, el padre de la menor, quien responde al nombre de Lucio Cajekai Uyungar, autoridad de dicha comunidad, exigió a la Red Integrada de Salud (RIS) Condorcanqui la instalación urgente de un puesto de salud satélite en la comunidad, señalando que se sienten desamparados por el sector Salud.

Según se conoció, la menor de seis años presentaba fuertes síntomas como diarrea con sangre, dolores de cabeza, vómitos y fiebre alta, situación que empeoró con los días. La menor falleció en presencia de sus familiares, quienes con dolor lamentaron su partida.

Esta situación solo refleja la precariedad que existe en el sistema de salud, lo cual perjudica a la comunidad de Muwaim que desde hace meses sufre la muerte de varios menores. Es por ello, que los mismos han pedido investigar las causas, sin embargo, no han obtenido respuestas concretas por parte de las autoridades.

Comunidad exige respuestas por parte de autoridades

Al respecto, Cajekai Uyungar señaló que los profesionales miembros de la Micro Red Candungos, en cada ocasión que piden el ingreso de la brigada de salud a la comunidad de Muwaim, obtienen una respuesta negativa. Esto se debe a que, aparentemente no se autoriza su intervención.

Cabe mencionar que, las autoridades de dicha comunidad han solicitado de manera urgente que una brigada de salud ingrese a la zona para realizar un diagnóstico real y así se pueda determinar la enfermedad que está afectando a niños y adultos.

En conclusión, la muerte de la pequeña Sulema, de tan solo seis años, ha puesto en evidencia la falta de recursos que existe en la zona amazónica del país, en torno al sistema de salud. La comunidad Muwaim y la familia de la menor lloran su muerte y esperan una pronta respuesta de parte de las autoridades para atender esta severa crisis.