¡Hasta por 8 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia corte del servicio el sábado, 14 de febrero

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programados para este sábado 14 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida de forma temporal.

Motivo del corte de agua el sábado

El 14 de febrero muchos celebran el 'Día de San Valentín'; sin embargo, esa fecha especial se vería interrumpido por un inesperado anuncio de la empresa estatal de Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp indicó que ejecutará trabajos de mantenimiento en algunos puntos de la capital para optimizar la infraestructura existente y fortalecer el medio de abastecimiento.

Debido a ello, deberá interrumpir por horas el servicio de agua potable este sábado. En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar previsiones con anticipación, almacenar agua de forma responsable y revisar los horarios exactos del corte para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Qué distritos de se verán afectados?

La Molina (todo el distrito).

(todo el distrito). Santa Anita : área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

: área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

San Luis/San Borja: área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Chorrillos : área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

: área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. Surco: área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Hora del corte: Desde las 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

Motivo: Baja presión del agua.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Baja presión de agua.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: P.J. Manco Inca, A.H. Miguel Saldaña Reátegui, A.H. Los Ángeles IV sector Comas, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Vista Alegre del Carmen, A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.

P.J. Manco Inca, A.H. Miguel Saldaña Reátegui, A.H. Los Ángeles IV sector Comas, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Vista Alegre del Carmen, A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 339.

En caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, Sedapal, a través de sus redes sociales, aconsejó comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora este sábado 14 de febrero, en Lima Metropolitana.