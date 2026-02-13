¿Qué entidad compra deudas a una tasa desde 1% mensual?

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si este 2026 te has propuesto metas como comprar un departamento, adquirir un auto, emprender un negocio o viajar, el primer paso para hacerlas realidad es organizar bien tus finanzas.

Para ello, es clave revisar cuántas deudas y créditos tienes actualmente. Asumir compromisos con varias entidades a la vez puede convertirse en un riesgo, ya que implica manejar diferentes tasas de interés y fechas de pago, lo que dificulta cumplir con tus obligaciones. Si sientes que tus deudas se han desordenado y te resulta complicado mantener el control, la compra de deuda puede ser una solución adecuada para ti. A continuación, te contamos en qué consiste.

¿Qué es una compra de deuda?

La compra de deuda consiste en reunir tus obligaciones financieras —como tarjetas de crédito o préstamos— en una sola entidad. Al consolidar tus deudas, puedes acceder a condiciones más favorables, como tasas de interés más convenientes y cuotas mensuales más manejables. Además, en ciertos casos, esta alternativa te permite reprogramar los plazos de pago para ordenar mejor tus finanzas.

¿Dónde acceder a una compra de deuda?

Si estás listo para realizar una compra de deuda, puedes hacerlo con Prestamype, fintech peruana registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que ofrece los siguiente beneficios:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual : desde 1.05%.

: desde 1.05%. Plazos de pago : desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación.

: desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio.

: no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio. Desembolso rápido : en promedio, 15 días.

: en promedio, 15 días. Cronogramas a medida : el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype pertenece a P2P Finance Consulting SAC y cuenta con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder a la compra de deuda

Para precalificar al préstamo para compra de deuda debes cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Da el siguiente paso y libérate de preocupaciones

¿Listo para ordenar tus finanzas y recuperar el control de tus deudas? Solicita tu préstamo para compra de deuda con Prestamype. Ingresa aquí y descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto.

Si prefieres una atención presencial, puedes agendar una cita en nuestro módulo de atención en Plaza Norte, donde recibirás asesoría personalizada y podrás resolver todas tus consultas. Estamos ubicados en Av. Alfredo Mendiola 1400, San Martín de Porres 15311 - Plaza Norte - galería norte 1er nivel, y atendemos de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., para acompañarte en todo el proceso de tu financiamiento.