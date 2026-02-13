¿Qué entidad compra deudas a una tasa desde 1% mensual?

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 13/02/2026
Si este 2026 te has propuesto metas como comprar un departamento, adquirir un auto, emprender un negocio o viajar, el primer paso para hacerlas realidad es organizar bien tus finanzas.
Para ello, es clave revisar cuántas deudas y créditos tienes actualmente. Asumir compromisos con varias entidades a la vez puede convertirse en un riesgo, ya que implica manejar diferentes tasas de interés y fechas de pago, lo que dificulta cumplir con tus obligaciones. Si sientes que tus deudas se han desordenado y te resulta complicado mantener el control, la compra de deuda puede ser una solución adecuada para ti. A continuación, te contamos en qué consiste.
¿Qué es una compra de deuda?
La compra de deuda consiste en reunir tus obligaciones financieras —como tarjetas de crédito o préstamos— en una sola entidad. Al consolidar tus deudas, puedes acceder a condiciones más favorables, como tasas de interés más convenientes y cuotas mensuales más manejables. Además, en ciertos casos, esta alternativa te permite reprogramar los plazos de pago para ordenar mejor tus finanzas.
¿Dónde acceder a una compra de deuda?
Si estás listo para realizar una compra de deuda, puedes hacerlo con Prestamype, fintech peruana registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que ofrece los siguiente beneficios:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual: desde 1.05%.
- Plazos de pago: desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio.
- Desembolso rápido: en promedio, 15 días.
- Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype pertenece a P2P Finance Consulting SAC y cuenta con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para acceder a la compra de deuda
Para precalificar al préstamo para compra de deuda debes cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Da el siguiente paso y libérate de preocupaciones
¿Listo para ordenar tus finanzas y recuperar el control de tus deudas? Solicita tu préstamo para compra de deuda con Prestamype. Ingresa aquí y descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto.
Si prefieres una atención presencial, puedes agendar una cita en nuestro módulo de atención en Plaza Norte, donde recibirás asesoría personalizada y podrás resolver todas tus consultas. Estamos ubicados en Av. Alfredo Mendiola 1400, San Martín de Porres 15311 - Plaza Norte - galería norte 1er nivel, y atendemos de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., para acompañarte en todo el proceso de tu financiamiento.