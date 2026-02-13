RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tajante postura

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se pronuncia sobre el caso Solsiret Rodríguez: "¡No más impunidad!"

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se mostró en total desacuerdo con la decisión judicial de la reducción de condena que recibió Kevin Villanueva, sindicado como coautor del crimen de Solsiret Rodríguez.

Centro de la Mujer Peruana se pronuncia sobre el caso Solsiret Rodríguez
Centro de la Mujer Peruana se pronuncia sobre el caso Solsiret Rodríguez (Foto: Composición Exitosa)

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/02/2026

A poco de cumplirse 10 años de la desaparición y asesinato de la joven peruana Solsiret Rodríguez, su familia continúa sin encontrar justicia tras conocerse que Kevin Villanueva Castillo, sindicado como coautor del crimen, recibió la reducción de su condena y saldría libre este viernes. 

Frente a ello el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se mostró en total desacuerdo con dicha decisión judicial y emitió un comunicado en el que sostuvieron que este caso "no ha concluido" y que la "lucha por la justicia continúa".

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se pronuncia

La institución feminista recurrió a sus redes sociales para pronunciarse públicamente sobre la resolución que redujo la pena, del condenado por asesinato, de 30 años de prisión efectiva a seis años por encubrimiento real.

En tal sentido sostuvo que tiene "profunda preocupación" frente a la situación del caso de Solsiret Rodríguez Aybar tras vencerse la pena privativa de la libertad de Villanueva Castillo, sobre ello indicó que se genera "un grave mensaje de impunidad y revictimización a la memoria de Solsiret y su familia".

Adicionalmente, el organismo manifestó que el caso "no ha concluido" debido a que la Corte Suprema ha admitido el recurso de casación lo que implica que se revisará nuevamente la calificación jurídica y el fondo del proceso.

"Exigimos a la Corte Suprema que señale, a la brevedad, fecha para la audiencia de casación y emita un pronunciamiento que garantice verdad, justicia y una respuesta acorde con la gravedad de los hechos cometidos y con los estándares de protección frente a la violencia contra las mujeres", se lee en la misiva publicada en sus canales oficiales.

Finalmente, aseguraron que continuarán "alertas y acompañando este proceso". Asimismo, subrayaron que no retrocederán frente a decisiones "que debiliten la respuesta estatal ante la violencia feminicida". "La lucha por Solsiret y su familia continúa", añadió.

Comunicado del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Comunicado del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

Codenado por asesinato podría salir libre

El Poder Judicial condenó en primera instancia a Kevin Villanueva a 30 años de prisión por feminicidio tras considerarlo como coautor del crimen de Solsiret, no obstante, la sala penal, en el 2024, revisó el fallo y determinó que no existían elementos probatorios suficientes para sostener esa calficación.

En tal sentido, los magistrados reclasificaron su participación como encubrimiento real y redujeron la pena a seis años, en el marco de un crimen que marcó al Perú como muchos otros.

Es así que, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se mostró en total desacuerdo con dicha decisión judicial de reducir la condena a Kevin Villanueva, coautor del crimen de la joven peruana Solsiret Rodríguez.

