Franco Navarro minimiza la eliminación de Alianza Lima y revela que la prioridad del club siempre fue la Liga 1

En medio del golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores 2026, Franco Navarro decidió romper su silencio y asegurar públicamente que, más allá de la frustración, la prioridad de Alianza Lima siempre fue la Liga 1, es decir, que el objetivo principal de este año sigue siendo el campeonato nacional.

Franco Navarro minimiza la eliminación de Alianza

El último jueves 12 de febrero, Alianza Lima celebró sus 125 años de vida institucional en una ceremonia que reunió a jugadores, comando técnico y directivos del club. Sin embargo, el ambiente no fue del todo festivo.

La razón era evidente. Apenas un día antes, el equipo había quedado eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras su serie frente a Sportivo 2 de Mayo, un resultado que caló hondo en el plantel y en la hinchada.

En ese contexto, uno de los que tomó la palabra fue Franco Navarro, actual gerente deportivo del cuadro íntimo, quien habló para L1 Max y reconoció que el grupo se encuentra golpeado.

"Hoy es un día especial del club. Sabemos que estamos todos dolidos con lo que pasó el día de ayer (miércoles). Todos teníamos la ilusión de clasificar y pasar esta fase, pero el fútbol nos da este tipo de sorpresas", fue la primera declaración del directivo.

Pese al mal momento, Franco Navarro remarcó que la institución no puede quedarse anclada en la eliminación y que la responsabilidad deportiva es mucho mayor.

"Yo creo que hay que estar en este momento en un día tan importante, una historia tan rica como la de Alianza Lima, más allá del dolor y la tristeza. Pero tenemos una responsabilidad enorme por delante", sostuvo.

Franco Navarro revela el objetivo de Alianza Lima

Lejos de esquivar el tema, el directivo fue claro al recalcar que desde el inicio de la temporada la meta del club estaba trazada.

"Desde que empezó el año, el mensaje fue claro, tenemos un objetivo claro que es el primer lugar de este torneo 2026", señaló, dejando en evidencia que la planificación deportiva siempre apuntó al campeonato local.

Franco Navarro también respaldó el trabajo realizado desde la interna del club y la conformación del plantel para esta temporada.

"Para eso nos hemos preparado, estamos trabajando, para eso trajimos un cuerpo técnico con toda la experiencia del mundo y la capacidad. Creo que tenemos un plantel riquísimo y uno de los mejores", explicó.

En la misma línea, subrayó que la unión del grupo será clave para alcanzar la meta trazada. "Lo único que tenemos que hacer es estar todos juntos para conseguir el objetivo principal que es el campeonato", agregó.

Finalmente, al ser consultado directamente sobre si la Liga 1 es la prioridad absoluta del club, Franco Navarro no dejó espacio para dudas. "Totalmente (la prioridad es el torneo local), lo dijimos claro desde arriba hasta abajo. El objetivo principal es el campeonato", concluyó.

Así, tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, Franco Navarro minimizó el golpe internacional y dejó en claro que la prioridad del club siempre fue la Liga 1.