Partidos de HOY, viernes 4 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/09/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 4 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Comienza la octava fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Cienciano — L1 MAX
- 3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC — L1 MAX
Partidos de Premier League HOY
La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Ipswich Town vs. Liverpool — Disney+
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Real Betis vs. Real Madrid — DSports
Partidos de la Serie A HOY
Arranca la tercera jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | Genoa vs. Como — ESPN
Partidos de la Bundesliga HOY
Se inaugura segunda fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:
- 1:30 p.m. | Stuttgart vs. Colonia — ESPN
Partidos de Ligue One HOY
La pelota también rodará en la tercera fecha del torneo francés, hay dos partidos programados:
- 12:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Auxerre — Disney+
- 2:05 p.m. | PSG vs. Monaco — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:
- 2:45 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Sarmiento — Disney+
- 5:00 p.m. | Belgrano vs. Huracán — Disney+
- 5:00 p.m. | Platense vs. Deportivo Riestra — Disney+
Este viernes 4 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.