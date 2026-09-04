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Partidos de HOY, viernes 4 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, viernes 4 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, viernes 4 de septiembre
Programación de partidos de hoy, viernes 4 de septiembre (Composición: Exitosa)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 4 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la octava fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Cienciano — L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. UTC — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Ipswich Town vs. Liverpool — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Real Betis vs. Real Madrid — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Arranca la tercera jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:

  • 1:45 p.m. | Genoa vs. Como — ESPN

Partidos de la Bundesliga HOY

Se inaugura segunda fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

  • 1:30 p.m. | Stuttgart vs. Colonia — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

La pelota también rodará en la tercera fecha del torneo francés, hay dos partidos programados:

  • 12:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Auxerre — Disney+
  • 2:05 p.m. | PSG vs. Monaco — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:

  • 2:45 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Sarmiento — Disney+
  • 5:00 p.m. | Belgrano vs. Huracán — Disney+
  • 5:00 p.m. | Platense vs. Deportivo Riestra Disney+

Este viernes 4 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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