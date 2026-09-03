Senamhi advierte la ocurrencia de un fuerte fenómeno climatológico en la selva desde este fin de semana: ¿De qué se trata?

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico desde este fin de semana en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del noveno friaje, el cual se registrará desde el domingo 6 hasta el miércoles 9 de septiembre.

En esa línea, especialistas del Senamhi explicaron que la masa de aire frío ingresará por la por la selva sur (Puno, Madre de Dios y Cusco) y se desplazará hacia la selva central y norte, con lluvias de moderada a fuerte intensidad, intensas ráfagas de viento con descargas eléctricas, ráfagas de viento alrededor de los 55 km/h y cobertura nubosa durante su desarrollo. Asimismo, se espera un descenso importante de las temperaturas diurnas y nocturnas.

Para los días en mención, las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores próximos a 17°C en la selva sur, así como de 18°C y 20°C en la selva central y registros entre los 19°C y 21°C en la selva norte.

En tanto, los valores diurnos oscilarán alrededor de los 20° C en la selva sur, próximos a los 25°C en la selva central y registros cercanos a los 29° C en la selva norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Otra recomendación es asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.