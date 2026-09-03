Diputada Catherin Palomino presenta proyecto de ley para derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada de la bancada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino Casavilca, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N.º 32645, la cual creó en junio último, el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

Cabe señalar que, la modificatoria que plantea se enmarca en la Proposición Legislativa N.º 121-2026-2031-CD, presentada el miércoles 2 de septiembre en la plataforma institucional del Congreso de la República.

Diputada buscar derogar la ley al considerarla "lesiva" para los artistas y la libertad de trabajo

De acuerdo con lo presentado por la parlamentaria del partido de izquierda, Ley N.º 32645 es "lesiva" a la libertad de creación intelectual y artística, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo y a la identidad étnica y cultural y las expresiones artístico-culturales de los artistas bajo su ámbito de aplicación.

En ese sentido, su proyecto de ley tiene por finalidad garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de creación intelectual y artística, a la libertad de expresión, independientemente de si se cuenta con formación sea universitaria, técnica, autodidacta, tradicional, comunitaria o familiar y a la protección del patrimonio inmaterial de la nación, evitando así, que requisitos de formación académica formal se conviertan en una barrera burocrática para su práctica, transmisión y difusión.

Como disposición complementaria final, propone al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y las entidades competentes, adecuar las normas reglamentarias o sectoriales a la presente ley en lo que resulte pertinente.

Proyecto de ley.

Posición del ministro de Cultura

Quien se pronunció sobre la polémica que gira en torno a la ley fue el ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, al anunciar en agosto último, que su sector propondrá su derogatoria.

"Yo creo que mucho más que conversar no hay. La solicitud directa y clara es derogarla. A partir de eso, ¿Qué cosa va a aportar el Ministerio de Cultura? Primero, como saben, para cualquier ley se requiere la opinión del sector. Es decir, cualquier ley derogatoria va a solicitar una opinión del sector cultura", afirmó.

Asimismo, se refirió a las conversaciones que ha sostenido con distintos congresistas y manifestó que existe una posición coincidente respecto a la necesidad de derogar la denominada 'Ley del Artista'.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad, en esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo", sostuvo.

La actual ley ha sido objetivo de crítica desde que fue impulsada en el Congreso saliente, por lo cual su derogatoria recibiría el respaldo total de los artistas del país.