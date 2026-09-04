Caso 'Los Pulpos': dictan siete días de detención contra Gabriel Mendocilla, presunto guardaespaldas de 'Jhonsson Pulpo'

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Al mismo tiempo de la captura de 'Jhonsson Pulpo' en La Paz, Bolivia, las autoridades intervinieron también a Gabriel Mendocilla, ciudadano señalado como presunto guardaespaldas del líder de la organización criminal 'Los Pulpos', considerado un personaje relevante dentro de la estructura delictiva, por lo que recibió siete días de detención judicial.

Corte Superior de Justicia dicta siete días de detención judicial en contra de Gabriel Mendocilla

Por medio de una comunicación realizada por la Corte Superior de Justicia de Puno, se dio a conocer la medida aplicada por las autoridades en dictar siete días de detención judicial en contra de Gabriel Mendocilla, una figura que habría protegido a 'Jhonsson Pulpo', líder de la banda criminal 'Los Pulpos'.

"El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, Jhonny Puma Quispe, dictó siete días de detención judicial contra Gabriel Mendocilla Gómez (22), investigado por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y encubrimiento personal", expresó el comunicado.

En ese sentido, un punto importante a destacar es que el investigado fue intervenido por las autoridades junto a Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia el pasado 1 de septiembre y, según las investigaciones preliminares, Mendocilla habría brindado protección y encubrimiento personal al cabecilla de la banda criminal.

"Asimismo, según la tesis preliminar del Ministerio Público, el investigado habría brindado protección y encubrimiento al presunto líder de la organización criminal, con la finalidad de evitar su captura y la acción de la justicia", afirma.

De acuerdo con las primeras diligencias de investigación, Gabriel Mendocilla Gómez fue intervenido portando dos pasaportes y un Documento Nacional de Identidad (DNI) pertenecientes a otras personas, los cuales presentarían características de falsificación.

Durante la audiencia, el magistrado Jhonny Puma Quispe, tras escuchar los argumentos de las partes, consideró que existen elementos que sustentan la necesidad de imponer la detención judicial a Gabriel Mendocilla, a fin de que el Ministerio Público pueda realizar las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos investigados.

En ese sentido, el juzgado dispuso que Gabriel Mendocilla Gómez permanezca detenido por un plazo de siete días, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y se determina el curso de la investigación.

Finalmente, con esta actualización del caso 'Los Pulpos' se comienzan a investigar a nuevos posibles implicados que han incurrido en una serie de delitos como Gabriel Mendocilla que recibió siete días de detención judicial, según lo anunciado por la Corte Superior de Justicia de Puno el pasado 3 de septiembre.