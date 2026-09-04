Fiscalía logra condena de 30 años de prisión a extranjero por asesinato de policía en Los Olivos

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía logró 30 años de prisión al ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, de 27 años, luego de hallarlo culpable del asesinato del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Carlos Díaz Chapoñán, registrado en Los Olivos en agosto de 2025.

30 años de prisión por asesinato de un efectivo policial

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público precisó además que el extranjero fue condenado en calidad de coautor por los delitos de homicidio calificado y tentaiva de homicidio calificadoen agravio de otros dos efectivos policiales. Además, de tentiva de extorsión contra un comerciante.

De acuerdo a información de la Fiscalía, el uniformado fallecido junto a otros dos colegas persiguirieron al condenado y a su compañero, quienes iban a bordo de una moto en el distrito limeño de Los Olivos. Chanchamire y el otro sujeto fueron señalados de intentar extorsionar a un comerciante por inmediaciones de las avenidas Palmeras y Naranjal.

En medio de dicha persecución, el suboficial Díaz Chapoñán llegó a alcanzar a los dos tipos, pero de forma inmediata recibió vario disparos de en su contra por parte de Romuald Nochie, quien iba de copiloto en la moto manejada por Chanchamire Ibarra. Asimismo abrió fuego contra los otros dos agentes de la PNP.

Tras ello el hoy sentenciado y su cómplice se despistaron y continuaron su huida a pie con el fin de escapar de los uniformados. Sin embargo, uno de los efectivos policiales logró alcanzar al extranjero en la calle Las Prensas, en Independencia, donde se concretó su detención y posterior derivación a la dependencia policial.

🚨 #FiscalíaLogra | Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos (Cuarto Despacho) consiguió que se condene a 30 años de prisión efectiva a Jesús C. (27) por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial PNP Juan Díaz. También fue sentenciado por... pic.twitter.com/N8lVwAhYzR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 3, 2026

Condenado reconoció responsabilidad y pagará más de S/200 mil

De acuerdo a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos (Cuarto Despacho) la condena se logró a través de la conclusión anticipada. Allí el ciudadano venezolano admitió su responsabilidad en el asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán.

En paralelo, se logró imponer en contra de Jesús Alberto Chanchamire Ibarra el pago de S/ 223 mil de reparación civil a favor de los efectivos policiales que resultaron agraviados durante la persecución que se realizó en Los Olivos cuando iba a bordo de una moto junto a su compañero.

Mediante sus canales oficiales, la Fiscalía informó que logró la condena de 30 años de prisión contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial de la Policía Nacional del Perú Juan Carlos Díaz Chapoñán.