Se suma a suspensión: Empresa de transportes 'Santa Cruz' paralizará servicios este lunes 16 de febrero

Una nueva empresa de transporte se suma a la paralización de sus servicios. La empresa de transportes 'Santa Cruz' informó, mediante un comunicado, que se solidarizan con el caso del conductor del grupo empresarial 'El Rápido' que fue asesinado durante la noche del sábado 14 de febrero.

Por ello, han decidido paralizar totalmente sus operaciones como medida de protesta para exigir a las autoridades que apliquen acciones efectivas en contra del crimen.

Empresa 'Santa Cruz' suspende servicios

La empresa de transportes y servicios 'Santa Cruz' adoptan una medida más drástica ante los continuos ataque criminales en contra de los trabajadores del gremio y usuarios.

Así, este domingo han emitido un comunicado oficial en donde condenan el asesinato de un chofer de 'JC Bus', línea que cubre la ruta de la línea 'El Rápido', durante la noche del sábado 14 de febrero.

Mas la condena viene acompañada con acción. La empresa ha decidido paralizar "totalmente" sus operaciones durante todo el 16 de febrero como acto de solidaridad por el transportista asesinado.

"Comunicamos que mañana 16 de febrero de 2026 paralizaremos totalmente nuestras operaciones como medida de protesta pacífica y llamado urgente a las autoridades para que adopten acciones efectivas frente a esta situación", indicó.

En el escrito también precisan que las acciones del gobierno de José Jerí "no están siendo suficientes ni eficaces" pues los atentados en contra de los trabajadores del gremio siguen ocurriendo. Más adelante exponen que las estrategias adoptadas no están logrando desarticular a las organizaciones criminales de las cuales son víctimas.

Por tal razón, continúan la exigencia de adoptar medidas inmediatas y "resultado concretos" que permitan que los trabajadores realizar sus labores con tranquilidad.

'El Rápido' también anunció paralización

El grupo empresarial 'El Rápido' anunció, mediante un comunicado, la paralización de sus servicios desde este lunes 16 de febrero. Ello, tras el asesinato de un conductor de 'JC Bus' durante la noche del último sábado 14.

La medida responde a la "falta de garantías para continuar brindando el servicio" que acabó con la vida de uno de los trabajadores cuando fue abordado por dos criminales abordo de una motocicleta en la avenida Próceres, cerca a la intersección con la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.