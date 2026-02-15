RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Terror en Tacna: Violenta balacera en Zarumilla dejó 4 personas heridas por posible disputa de terrenos

Una balacera registrada en Zarumilla, Tacna, dejó como saldo cuatro personas heridas. Ataque armado podría estar vinculado a una disputa por terrenos

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/02/2026

En Tacna, cuatro hombres resultaron heridos luego de que se desatara una balacera en el sector de Fundo Chololo, en la ciudad de Zarumilla, durante la mañana del miércoles 11 de febrero. El enfrentamiento sería una disputa entre dos bandas por la disputa de un gran terreno. 

Posible disputa de terrenos

Una violenta balacera por una posible disputa de terrenos ocurrió a plena luz del día en Zarumilla. Dos bandas enfrentadas por una amplio territorio de cerca de 3 hectáreas generó el inicio de una gresca con armas de por medio.

Producto del enfrentamiento cuatro personas resultaron heridas las cuales fueron trasladadas a diversos centros de salud. Al lugar llegaron peritos de criminalística en donde se encontraron 11 casquillos de bala calibre 9 milímetros, cuyas evidencias fueron incautadas para las pericias respectivas. Adicionalmente se encontró un proyectil, dos machetes, tres palos, los cuales también se encuentran bajo disposición policial. 

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP, coronel Rubí Pinto Aranibar, indicó que uno de los grupos está liderado por Marco Antonio Flores, quien es propietario de terrenos en el sector de la gresca; mientras que el otro grupo de personas buscaban ingresar a la zona.

Cuatro personas heridas

Cuatro personas resultaron heridas con proyectiles de armas de fuego: tres de los cuales permanecían en los nosocomios y uno de ellos fue trasladado hacia la comisaría de Augusto B. Leguía para tomarle sus declaraciones y determinar las circunstancias del hecho.

El coronel Pinto indicó que se iniciaron el registro de actas para someter a los intervenidos a las diligencias de ley como el examen médico legal, prueba de absorción atómica, entre otros.

Dos de los heridos fueron trasladados hacia el centro de salud de Leguía, mientras que los otros dos fueron llevados hacia el Hospital Hipólito Unanue. 

Los cuatro heridos fueron identificados como Arnold Jesús Velásquez Quispe (31),  quien ingresó con trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego y fue sometido a cirugía. Por otro lado, los otros identificados fueron Bryan José Baldeón (23), quien presentó heridas en la pierna derecha; Esteban Meneses Rivera (35) con trauma toráxico y abdominal, y Jefferson Alexander Fernández Mogollón (20).

